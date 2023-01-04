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限量發送！屏東燈節13日登場 可愛兔兔小提燈搶先亮相

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府今說明「屏東燈節」系列活動，縣長周春米(中)手上的拿的是PVC充氣玩偶，搭配七彩LED燈泡及掛繩，超級可愛的兔年小提燈「光光兔」。記者劉星君／攝影
屏東縣府今說明「屏東燈節」系列活動，縣長周春米(中)手上的拿的是PVC充氣玩偶，搭配七彩LED燈泡及掛繩，超級可愛的兔年小提燈「光光兔」。記者劉星君／攝影

屏東燈節將在1月13日在屏東市閃耀登場，今年三大燈區萬年溪、屏東縣民公園、勝利星村分別以「夢幻樂園」、「華麗巴洛克」及「登陸月球」為主題，超過40組巨型燈飾帶來奇幻華麗城市風，邀請大家新年到屏東走春賞燈。

屏東縣府今說明「屏東燈節」系列活動，搶先曝光兔年小提燈「光光兔」，這次顛覆過往摺紙樣式，改以PVC充氣玩偶，搭配七彩LED燈泡及掛繩，超級卡哇伊，13日晚間6點在縣民公園點燈時現場將發送2500個，讓白白胖胖「光光兔」陪大家閃亮過節。

屏東燈節原本為「屏東綵燈節」，最初以萬年溪流域為主，2022年起擴大規模屏東燈節，燈區新增縣民公園及勝利星村，透過燈飾串聯整座城市，而且三大燈區融入地景人文，各有不同特色主題，遊客悠遊漫步城市風景，體驗深度感動。

屏東縣長周春米今說明「屏東燈節」系列活動，展示可愛的兔年小提燈「光光兔」。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米今說明「屏東燈節」系列活動，展示可愛的兔年小提燈「光光兔」。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米(中)搶先曝光兔年小提燈「光光兔」，這次顛覆過往摺紙樣式，改以PVC充氣玩偶，搭配七彩LED燈泡及掛繩，超級卡哇伊。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米(中)搶先曝光兔年小提燈「光光兔」，這次顛覆過往摺紙樣式，改以PVC充氣玩偶，搭配七彩LED燈泡及掛繩，超級卡哇伊。記者劉星君／攝影

屏東縣 勝利星村 洛克

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