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農曆年提前 年貨大街喊到時薪200也找嘸工讀生

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
香菇、干貝、烏魚子、堅果、糖果等年貨都成本都提高，烏魚子漲幅一成最多，一斤價錢約2800至3000元。記者林巧璉／攝影
香菇、干貝、烏魚子、堅果、糖果等年貨都成本都提高，烏魚子漲幅一成最多，一斤價錢約2800至3000元。記者林巧璉／攝影

農曆年將至，高市府今天舉辦「高雄過好年」商圈活動記者會。高市年貨大街三鳳中街近日湧現人潮，三鳳中街管委會主委伍進昌表示，元旦3天連假採買人潮多，本周平日也都有大量批發客，但因今年過年提早，大學生還沒放假，商家找不到工讀生相當苦惱。甚至有店家喊到時薪200也找不到工。

今年農曆年提早，除夕是1月21日，多數大學生在過年前一周才放寒假。伍進昌說，年貨批發、採買已開跑，往年雇用的工讀生都還沒放假，「我每天喊到已經沙啞了，收完店坐下來休息的時間都已是凌晨兩點。」三鳳中街也請勞工局協助，但目前可找到的人力多是婆婆媽媽，但年貨工作辛苦，不見得人人可勝任。

「這是三年來業績最好的一年！」伍進昌指出，近來批發客、民眾都可開始採買，這次農曆年會是疫情以來生意最好的一年。香菇、干貝、烏魚子、堅果、糖果等年貨都成本都提高，烏魚子漲幅一成最多，一斤價錢約2800至3000元。其他年貨大多商家吸收成本，要讓民眾好過年。

市府經發局今天舉辦「高雄過好年」聯合行銷記者會，局長廖泰翔表示，今年共有26個商圈參加，活動預算逾6百萬，希望商圈在過年時透過布置傳遞過年氛圍，活絡商圈。今年六龜商圈首度加入活動，南橫開通後六龜等區人潮多，過年也會有更多人出遊走春。

今天首場活動將於本周六在三鳳中街開跑，市長陳其邁將親自發放市長小紅包，系列活動還有名廚年菜示範、春聯揮毫、抽獎、特色市集、搓湯圓和表演等。

疫情趨緩，多數商圈恢復試吃活動，三鳳中街也會有試吃活動。廖泰翔表示，商圈活動會動態調整，也尊重商圈規畫。伍進昌說，疫情趨緩現已恢復試吃，防疫措施是在各入口設酒精清消。

三鳳中街管委會主委伍進昌表示，這次農曆年會是疫情以來生意最好的一年。記者林巧璉／攝影
三鳳中街管委會主委伍進昌表示，這次農曆年會是疫情以來生意最好的一年。記者林巧璉／攝影
農曆年將至，高市府今天舉辦「高雄過好年」商圈活動記者會。記者林巧璉／攝影
農曆年將至，高市府今天舉辦「高雄過好年」商圈活動記者會。記者林巧璉／攝影

年貨大街 疫情 六龜

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