「高鐵延伸屏東」路線核定 議員、民眾意見多

行政院長蘇貞昌核定「高鐵延伸到屏東」修改路線，未來高鐵延伸到屏東不會經過高雄仁大石化廠區，另將與高雄-屏東間東西向第2條快速公路平行共構。高市議員表示，避開石化廠區值得肯定，也符合地方需求。也有議員疾呼，高鐵路線應經過高雄火車站，才能對高雄城市、商圈發展帶來助益。

高鐵延伸屏東在2019年定案，左營案是從左營高鐵站往右行經仁武、鳥松、大樹後進入屏東六塊厝，不經過高雄市中心，當時工程經費554億元。市議員黃紹庭在去年10月發起「高鐵南延進市區」地方性公投提案，主張高鐵要進到市區，黃指出，左營高鐵站2007年通車以來，南高雄已經流失近10萬人口，高雄車站脈絡嚴重，南高雄需有高鐵站。即使核定路線仍需經數年細部設計、環評等，「現在爭取還來得及！」

根據中選會規定，至少要募集4604張提案連署書。黃紹庭表示，目前取得的連署書已相當接近門檻，也呼籲市長陳其邁為高雄未來數十年的發展盡心力，「不要只是遵從黨意」。過去黃紹庭多次在質詢時要求市府極力爭取，市府以路線已底定，且高雄車站周邊施工多年，再次施工不符合民意。

市議員李雅慧表示，核定路線避開石化廠區符合民意，過去的路線讓石化廠相當憂心，地方也舉辦過多次公聽會。樂見地方、中央聽見民意，修改後的路線能更安全。

陳其邁昨晚在臉書公布核定消息，PO文一出引發網友熱議，民眾意見相當多元、不一，有人認為高鐵延伸不符合經濟效益，未來少子化等狀況搭乘量是大問題。有人指出捷運延伸比高鐵延伸更重要。也有網友說這是屏東的福音。

高雄在地文史社團「港都文史百景 」指出，高鐵屏東線以支線形式興建，路線離開新左營站後會有部分路段與通往台北的主線共用軌道，未來支線的營運是否會影響主線的列車發班值得關注，也擔憂左營－南港間現有的班次會因多了屏東段而減少。