高市環保局稽查環境用藥通路標示 查獲過期劣藥9件

高雄市環保局111年針對各大賣場及通路，執行環境用藥標示查核，共查核901件，其中查獲過期劣藥9件，立即要求賣場下架，並由廠商回收銷毀。

農曆年快到，過年前都規畫國家清潔周，許多家戶忙著除舊布新。環保局提醒民眾在進行環境清消工作如需要使用環境用藥，一定要選擇取得環保署核准字號的環境衛生用藥，並依標示方式使用，保護環境，也保護自己。

環保局提醒民眾，選用環境衛生用藥應依循安全用藥「4要」口訣：第一「要對症」，確認防治對象，像是蚊子、蒼蠅、跳蚤、蟑螂，對症下藥；第二「要合法」，認明產品包裝有環保署核准「環署衛製字」、「環署衛輸字」或「環衛藥防蟲」許可證字號；第三「要時效」，確認產品有效期限，避免購買過期劣藥；第四「要識標」，使用前先看標示，依標示使用才能安全又有效。

民眾如果要委託清潔公司進行居家環境清潔消毒，記得要確認業者是否領有環保局核發的「病媒防治業許可執照」，才是合格的病媒防治業者。因為一般清潔公司若未取得病媒防治業許可執照，是不能使用環境用藥作噴藥除蟲，除了沒有設置專業技術人員現場督導施藥作業，在缺乏相關的用藥知識下，很可能在藥品的選擇或者安全防護上造成施藥人員及民眾風險，違反者會依「環境用藥管理法」開罰3至15萬元罰鍰。民眾可上環保署建置的「環境用藥許可證及病媒防治業網路查詢系統」。