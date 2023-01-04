24年關懷弱勢厝邊 墾丁福華總經理不間斷的堅持

墾丁福華飯店於25年前開幕時，總經理張積光承諾要當大家的好鄰居，每年歲末年終，關懷送暖周邊弱勢孤老不間斷。他今天帶著物資和小紅包拜訪弱勢獨老，並與恆基合作為長輩做健檢，讓弱勢厝邊感受到社會大眾的愛與溫暖。

墾丁福華飯店於1999年在恆春鎮開幕，飯店總經理張積光有感於地方人口老化，每逢春節前夕，透過里長整理的名單，長期關懷墾丁地區無依無靠的老人，今邁入第24年，他親自前往訪視長輩，除為長輩準備洗衣粉、毛巾、沐浴乳等日常用品，員工則扮成財神爺，讓長輩感受溫馨過年氣氛，也與恆春基督教醫院合作，為長輩做基本健檢，用實際行動落實企業社會責任，兌現承諾。

「活一天算一天」，受訪視的高齡91歲曾順溪早期是漁夫靠天吃飯，膝下有4名子女，皆離開家鄉出外打拚，他一人老弱住在平房內，偶爾整理前院的花草，依靠低收入戶補助度日維生，他很感恩福華飯店長期以來的歲末關懷，感受到社會的溫暖。