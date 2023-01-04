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高市超越巔峰關懷協會「特別之伴」 參加國際賽獲佳績

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市超越巔峰關懷協會透過行動餐車增加患友販售經驗，提供就業機會。圖／勞動部勞動力發展署高屏澎東分署提供
高雄市超越巔峰關懷協會透過行動餐車增加患友販售經驗，提供就業機會。圖／勞動部勞動力發展署高屏澎東分署提供

高雄市超越巔峰關懷協會以「The Specials特別之伴」為主題，參加2022年國際社會創業家培訓競賽（BeChangeMaker），從53個參賽國家、208個參與隊伍中脫穎而出，榮獲世界第5名。

超越巔峰關懷協會是勞動部勞動力發展署高屏澎東分署輔導的培力就業計畫單位，從產品開發到建立自有品牌，歷經多年後其服務逐漸被大眾看見，並在勞動部輔導資源投入下，協會建立商業模式創造營收，也為更多癲癇患友提供就業機會，增進就業技能，減輕家庭照護負擔，開創更多元職能並展開亮眼的生涯。

協會表示，在此這次國際比賽中突破重圍，榮獲世界第5名，以「The Specials特別之伴」為參賽主題，自我期許成為最特別的陪伴者，從陪伴弱勢、職能培訓、到提供就業機會，陪伴社會中獨特的一群人。協會主張「給他們魚吃，不如教他們釣魚」的理念，設計電子下單系統，為弱勢就業者提供通路，並整合弱勢就業者的產品一同銷售，幫助國內弱勢族群帶來收入及增加就業機會。

參賽團隊由培力就業計畫專案管理人擔任隊長，過程中因初次參與國際賽事，對參賽的提案規畫與外語口試絞盡腦汁準備，可惜在總決賽前慘遭淘汰，隊員感到很挫折。透過培力就業計畫引進輔導資源，在專業建議與指導下，團隊重振士氣，調整參賽步伐，最終在敗部復活賽脫穎而出，取得總決賽資格，成功翻轉並取得佳績。

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署長郭耿華指出，分署透過多元就業開發方案及培力就業計畫陪伴單位，提供多面向的輔導資源，增強實戰力，透過創新的工作型態與商業模式，兼顧對弱勢民眾的社會關懷，協助在地產業發展，創造多元就業機會。對地方創生有興趣的民間團體或非營利組織，歡迎加入多元及培力就業計畫的行列，獲得更多專業協助與創意經驗。

高雄市超越巔峰關懷協會參加2022年國際社會創業家培訓競賽（BeChangeMaker），獲得第五名。圖／勞動部勞動力發展署高屏澎東分署提供
高雄市超越巔峰關懷協會參加2022年國際社會創業家培訓競賽（BeChangeMaker），獲得第五名。圖／勞動部勞動力發展署高屏澎東分署提供
高雄市超越巔峰關懷協會參加2022年國際社會創業家培訓競賽（BeChangeMaker），獲得第五名。圖／勞動部勞動力發展署高屏澎東分署提供
高雄市超越巔峰關懷協會參加2022年國際社會創業家培訓競賽（BeChangeMaker），獲得第五名。圖／勞動部勞動力發展署高屏澎東分署提供

勞動部 團隊

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