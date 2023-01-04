落實I CARE行動 小港醫院為獨老募年菜長達10年

高雄市立小港醫院攜手華山基金會小港愛心天使站，在歲末寒冬募集年菜讓獨居長輩享用已長達10年，每年院內有三分之一同仁共襄盛舉，累計捐贈高達3546分年菜，金額逾200萬，以實際行動為獨老送上暖心的祝福。

小港醫院為協助獨居長輩能歡喜過年，2013年起與「華山」小港愛心天使站合作年菜捐贈公益活動，10年來這份照顧長輩的心意，已內化為小港醫院的關懷文化。

2018起，院長郭昭宏更發起「I CARE社區關懷服務計畫」，院內醫護、醫事及行政單位同仁，可請公假參與訪視社區長輩，提供生活關懷與支持、營養飲食衛教、用藥安全訪視、輔具修繕或轉介，送年菜及健康相關諮詢等，至今已參與員工達共336位，探訪關懷長輩總共293人次。

「同仁不能只待在醫院，要走出去才能看見需求」，院長郭昭宏說，同仁因外出訪視，發現有些長輩不知道如何掛號，院內進而發展出長輩的就醫綠色通道。另像參與為獨居長輩募集年菜行動，可讓長輩們可以在冷冽的寒冬感受到來自小港醫院同仁的關愛。

郭昭宏表示，在ESG永續經營趨勢下，港醫盼將「I CARE」關懷訪視服務作為重要的傳承文化，讓同仁貼近社區民眾的生活，履行企業社會責任。