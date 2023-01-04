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曾為偏遠窮鄉締造經濟傳奇 屏東滿州前鄉長尤欽榮辭世

聯合報／ 記者張已亷潘欣中／屏東即時報導
曾為屏東縣滿州鄉締造公共造產經濟傳奇的老鄉長尤欽榮（左），上月29日清晨在家中安祥過世，享壽89歲。圖／念吉成提供
曾為屏東縣滿州鄉締造公共造產經濟傳奇的老鄉長尤欽榮（左），上月29日清晨在家中安祥過世，享壽89歲。圖／念吉成提供

屏東縣滿州鄉前鄉長尤欽榮上月29日清晨在家中辭世，享壽89歲，鄉親這幾天紛紛前往悼唁這位曾為偏遠窮鄉締造經濟傳奇的老鄉長；尤欽榮最為人津津樂道的政績，是1974年時任行政院長的蔣經國到滿州鄉視察，以奇岩怪石著稱的佳洛水風景區和佳鵝公路相繼誕生，在省政府時代，佳洛水還奪下全國公共造產冠軍、寫下「風景區一哥」的輝煌歷史，成為滿州人的驕傲。

位處台灣最南端的台26線佳鵝公路，通車44年，不僅串連滿州鄉佳樂水和恆春鵝鑾鼻兩大風景區，也是坐擁山海美景的絕美秘境公路，這條美麗濱海公路的誕生，也是尤欽榮公職生涯最驚喜的收穫；蔣經國1974年到港口村視察，尤欽榮除爭設佳樂水風景區，蔣離去時又問地方還需要什麼協助，他提闢連結鵝鑾鼻的佳鵝公路，蔣當時點點頭要他報計畫，原以為龐大的上億經費不可能，沒想到4年後實現了。

1973年至1981年任2屆滿州鄉長的尤欽榮，採訪過他的地方文史工作者念吉成說，尤念高中時就和「蔣家人」結緣， 恆春中學初中畢業後北上念台北淡水中學，高二時班上來了位轉學生，兩人因個性相近常玩在一起，後來知道是蔣經國的長子蔣孝文，蔣孝文還帶他去蔣中正官邸看爺爺，和兩蔣見過多次面，高中畢業後各奔東西，他任滿州鄉農會總幹事和鄉長期間，蔣經國曾3度南下視察滿州建設。

位處屏南偏遠的滿州鄉，早年是窮鄉僻壤，鄉庫自有財源少，佳樂水風景區早年地方人稱「高落水」，他提計畫向省府爭取經費開發成鄉公所公共造產；蔣經國帶同多名部會首長和省主席謝東閔南下滿州鄉視察時，驚訝當地奇岩海岸地形景觀，取名「佳樂水」，佳鵝公路通車後帶進大批觀光客，1978年創下驚人的5000萬的年收益，拿下全國公共造產冠軍，被譽為當時的「風景區一哥」，對比去年因入不敷出虧損封園，讓人不勝唏噓。

1974年時任行政院長的蔣經國到屏東縣滿州鄉港口村視察，當時的鄉長尤欽榮（左）陪同，以奇岩怪石著稱的佳洛水風景區和佳鵝公路相繼誕生。圖／念吉成提供
1974年時任行政院長的蔣經國到屏東縣滿州鄉港口村視察，當時的鄉長尤欽榮（左）陪同，以奇岩怪石著稱的佳洛水風景區和佳鵝公路相繼誕生。圖／念吉成提供
1974年時任行政院長的蔣經國到屏東縣滿州鄉港口村視察，當時的鄉長尤欽榮陪同，以奇岩怪石著稱的佳洛水風景區和佳鵝公路相繼誕生。圖／念吉成提供
1974年時任行政院長的蔣經國到屏東縣滿州鄉港口村視察，當時的鄉長尤欽榮陪同，以奇岩怪石著稱的佳洛水風景區和佳鵝公路相繼誕生。圖／念吉成提供
曾為屏東縣滿州鄉締造公共造產經濟傳奇的老鄉長尤欽榮（左），上月29日清晨在家中安祥過世，享壽89歲。圖／念吉成提供
曾為屏東縣滿州鄉締造公共造產經濟傳奇的老鄉長尤欽榮（左），上月29日清晨在家中安祥過世，享壽89歲。圖／念吉成提供
曾為屏東縣滿州鄉締造公共造產經濟傳奇的老鄉長尤欽榮（左），上月29日清晨在家中安祥過世，享壽89歲。圖／念吉成提供
曾為屏東縣滿州鄉締造公共造產經濟傳奇的老鄉長尤欽榮（左），上月29日清晨在家中安祥過世，享壽89歲。圖／念吉成提供

蔣經國 鄉長 恆春

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