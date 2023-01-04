高鐵南延屏東不經仁武石化區 陳其邁搶先發布佳音

高雄市長陳其邁3日在臉書PO文表示，行政院長蘇貞昌已核定修改路線，高鐵延伸到屏東不會經過高雄仁大石化廠區，且將與高雄-屏東間東西向第2條快速公路平行共構，未來高、屏地區發展將更密切進步。

高市府昨接獲行政院核定「高鐵延伸到屏東」及修改路線的公文，市長陳其邁晚間即在臉書發布佳音，陳其邁指高鐵南延，不只交通更方便，也將串連起台南、高雄與屏東的產業聚落，發揮團體戰效果，成為台灣最重要的科技走廊，帶來更好的產業發展和就業、生活。

他指出，高鐵修改路線後不會經過高雄仁大石化廠區；且將與「高雄-屏東間東西向第2條快速公路」平行共構，可望加速工程進度。

網友紛留言回應「太棒了，以後我媽媽回娘家就不用轉車了」，「屏東人等好久了」，但也有人酸，「高鐵其實真的沒有必要延伸，屏東沒有什麼人口又是農業縣！錢真的要花在刀口上！」