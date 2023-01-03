客家文化急遽流失 高市客委會文化保存行動獲佳績

上月，全國語文競賽在新竹市舉辦，高雄36位師生代表出賽「客家語組」，過半數榮獲優等以上佳績；其中，「讀者劇場」這次首辦，高市福康國小6名非客籍選手，初次組隊就拿下特優，學生、老師都又驚又喜。

代表高雄參加全國語文競賽客語組的36名師生，分別拿下13名特優、15名優等、5名甲等的佳績；「讀者劇場」是去年試辦新項目，由參賽師生自行決定主題、發想劇本，全隊現場以口說方式，進行話劇搬演。

高市客委會主委楊瑞霞說，「讀者劇場」參賽的6名學生剛好都是非客籍，因為興趣、學習需求等，自選進入客語課堂，因平時學習表現與成果具佳，老師加以培養出賽，初試啼聲就獲得特優的好成績。

另外，參與「客語朗讀」項目的高中組選手周昱，從小語文表現就受矚目，目前客語程度獲中高級認證，首次轉戰客語朗讀，以母語拿下特優。

國小組「情境式演說」選手溫彥蓁，將學習客語體現在生活中，演說生動活潑，臨場機智應答讓人眼睛一亮，也獲特優肯定。

高市客委會主委楊瑞霞表示，客語文化流失的速度比想像還快，屬於客庄的豐厚文化，需要更多實際行動與經費的挹注。近年客委會在學校、家庭啟動許多文化保存計畫；針對都會區客籍孩童較少、較分散，客委會推動體驗式課程，透過遊戲、活動、社團融入客語教學，讓學童覺得「好玩」，進而激發興趣。

在客籍孩童較多、較集中的客庄區，美濃、六龜、杉林、甲仙一帶，目標是深化孩童與客文化的連結，補助幼兒園及學校推動「幼兒全客語沉浸教學」及「國小客華雙語教學」，深耕客語。