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金門人道小三通7日10時啟航 陳福海赴廈不入境

中央社／ 金門縣3日電
金門人道小三通確定7日上午10時啟航，金門縣長陳福海將搭乘這個船班前往廈門。圖為陳福海2日至水頭碼頭視察小三通春節專案細節。圖／金門縣政府提供
金門人道小三通確定7日上午10時啟航，金門縣長陳福海將搭乘這個船班前往廈門。圖為陳福海2日至水頭碼頭視察小三通春節專案細節。圖／金門縣政府提供

金門人道小三通確定7日上午10時啟航，金門縣長陳福海將搭乘這個船班前往廈門，但因當天中國入境仍有5+3隔離措施，陳福海將採不入境方式與廈門台辦交流並迎接返鄉民眾。

與陳福海同行的還有副縣長李文良、縣議員、鄉鎮長等地方人士。陳福海預計搭乘當天中午12時船班返回金門。

行政院於2022年12月22日院會中通過大陸委員會所提「金馬地區民眾春節交通專案」，確定實施日期為2023年1月7日到2月6日；兼顧防檢疫能量，金門每天至多1班，馬祖每週至多2班。

雖然行政院明訂金馬春節交通專案自7日上路，由於中國宣布8日取消入境核酸檢測與集中隔離，在8日之前抵達中國境內的旅客仍需隔離「5+3」。

縣府官員告訴中央社記者，兩岸航班會議近日持續溝通協調，原本7日啟航的機率低，卻在今天意外「翻盤」，敲定如期於7日「首航」。

至於首航當天搭乘人數，觀光處指出，目前金門往廈門只有13人訂位，但其中又有不少「失聯」，只有少數民眾表示會成行；廈門到金門則有78人訂位。由於旅客只要在乘船前購票即可，觀光處承辦人員無法確定7日當天到底會有多少旅客。

依照陸委會規劃，金馬春節交通專案適用對象為金馬地區的民眾和中國籍配偶，由地方政府造冊管控。金門部分，在陳福海爭取下，增加金門籍民眾和陸配的非金門籍未成年及成年子女，以及在金門就讀各級學校的中國籍學生。

根據縣府觀光處今天修正的最新船班表，人道小三通由金門金星6號、新金祥龍、金瑞龍與新東方4艘客輪，以及中國新五緣、迅安、和平新星和新武夷執行任務；每天上午10時自金門或廈門啟航，回程時間為中午12時，但如前班搭乘人數眾多，開航時間可能有所延誤。

每艘客輪載客量為280到320人，如果滿座，預計1個月會有1萬8000人次往來金廈；但觀光處指出，自1月1日受理訂位， 到今天為止，金門往廈門總登記人數是2191人、廈門往金門為2262人，登記未如預期踴躍。初估專案實施期間，往來金廈總人次在8000到1萬上下。

金門 廈門 馬祖 陳福海 小三通

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