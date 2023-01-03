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高雄日月禪寺開山方丈圓宗長老圓寂 總統將頒褒揚令　

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（右）帶著賀禮到日月禪寺贈送圓宗長老（左）。本報資料照／記者徐白櫻攝影
高雄市長陳其邁（右）帶著賀禮到日月禪寺贈送圓宗長老（左）。本報資料照／記者徐白櫻攝影

高雄日月禪寺與彰化妙圓禪寺開山方丈，圓宗老和尚，上月25日圓寂，享耆壽86歲，是台灣佛教四大法派之一，大崗山法派的代表人物，歷任許多佛教組織領導要職，對弘法、慈善、公益不遺餘力，累獲政府與教會表揚。本月12日，將舉辦圓宗老和尚追思讚頌會（告別式），總統府將頒發褒揚令，高雄市政府也會頒予「傑出市民」。

圓宗老和尚，法名「法定」，俗名李正義，1938年出生在高雄，自小禮佛，15歲以後，隨大崗山超峰寺心鉢和尚剃度，後來進到中國佛教三藏學院研習，學習成果超越同儕，受白聖長老器重，傳授臨濟正宗第42世法脈，對弘法專心致志，深得人望。

圓宗老和尚歷任世界佛教僧伽會副會長、中國佛教會理事長、高雄縣佛教會理事長、大崗山義永法脈聯誼會會長等佛教團體要職，1971年至1981年間，更先後創立高雄日月禪寺、彰化妙圓禪寺，在寺院推動弘法、慈善、公益，成果顯見，獲政府及教會認可。

除了照料寺院事務，圓宗老和尚更將宗教放眼至國家政策、法令；為保障全國寺院團體權益，舉辦座談廣納各界意見，積極拜會政府，提出建言，推動殯葬管理條例、土地合法化、寺廟補辦登記、宗教團體法等法案的修正與催生，甚至成立法律顧問團，協助寺院排解產權、財稅、土地等問題，維護寺產；最後再進一步編纂「宗教法令問題解答及相關宗教法令彙編」，供所有寺院團體參考。

圓宗老和尚對佛教貢獻卓著，人道關懷也視為己任，日本311強震、四川雅安地震、八仙塵爆、高雄氣爆、台南0206地震、四川茂縣山體崩垮、花蓮0206地震等國內外大型災難，老和尚帶領各級教會在2010年至2018年間，聯合捐款超過8千230萬元；看重國際事務，樂於出席各項國際宗教交流活動，以促進國際佛教關係友好為目標。

佛教 和尚 地震

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