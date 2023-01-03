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金門古寧社區飄年味 邀請名家書寫春聯免費送

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
古寧頭社區發展協會從今天起一連3天，在社區活動中心舉辦「現場揮毫贈春聯活動」，古寧國小學生也到場跟大師們學習寫春聯。記者蔡家蓁／攝影
古寧頭社區發展協會從今天起一連3天，在社區活動中心舉辦「現場揮毫贈春聯活動」，古寧國小學生也到場跟大師們學習寫春聯。記者蔡家蓁／攝影

再過一陣子就是農曆新年，金寧鄉古寧頭社區發展協會今天起一連3天，在社區活動中心舉辦「癸卯兔年迎新送舊現場揮毫贈春聯活動」，邀請多位書法家，書寫上千幅春聯供古寧社區的居民索取，不少民眾拿到後都相當開心直說，時機歹歹，可以拿到大師的手寫春聯，真的是小確幸。

包括金門文藝協會理事長張君玉，及孫國粹、張水團、李文理等共8位書法名家今天一早就到場揮毫，一整天下來，每位大師都寫了60至70幅春聯，讓社區發展中心的地板都鋪滿了書寫好的春聯，看起來相當喜氣。

公務員退休的書法家李文理除了寫春聯外，也現場創作不少應景的「書畫春聯」，有 「玉兔吉祥、滿兔」等，他說，書法與繪畫本來就是同源，今年適逢農曆兔年，他才創作構思將書法與畫畫結合的春聯，沒想到大受歡迎，不少民眾看到都踴躍索取。

鄰近的古寧國小則由校長黃芸芸帶領多位學生到場學習寫春聯，黃芸芸表示，這些同學都是學校的書法競賽選手，學校在每年年前都會利用揮毫活動帶著學生現場觀摩學習。負責指導的孫國粹則說，春聯的字比一般毛筆字大，字體要偏長並且渾圓藏鋒，他也鼓勵學生要大膽的寫，才會越寫越好。

古寧頭社區總幹事李俊龍表示，社區每年都會在過年前夕，為村民們準備好春聯，今年依循往例邀請金門文藝協會來為民眾揮毫，在春聯完成後，就會讓居民們免費領取，讓大家能在新的一年祈求好運氣之外，也把過年的喜悅氣氛分享給每個家戶。而由於每戶家庭所需要的數量不一，因此社區並未限制村民領取的數量，只要有需求都可以向社區來索取。

公務員退休的書法家李文理現場也創作不少應景的「書畫春聯」，有 「玉兔吉祥、滿兔」等，讓小朋友都超崇拜。記者蔡家蓁／攝影
公務員退休的書法家李文理現場也創作不少應景的「書畫春聯」，有 「玉兔吉祥、滿兔」等，讓小朋友都超崇拜。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉古寧頭社區發展協會今天起一連3天，在社區活動中心舉辦「揮毫贈春聯活動」，上千幅春聯，一字排開，相當喜氣。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉古寧頭社區發展協會今天起一連3天，在社區活動中心舉辦「揮毫贈春聯活動」，上千幅春聯，一字排開，相當喜氣。記者蔡家蓁／攝影
公務員退休的書法家李文理現場也創作不少應景的「書畫春聯」，大受民眾歡迎，不少人爭相索取。記者蔡家蓁／攝影
公務員退休的書法家李文理現場也創作不少應景的「書畫春聯」，大受民眾歡迎，不少人爭相索取。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉古寧頭社區發展協會今天起一連3天，在社區活動中心舉辦「現場揮毫贈春聯活動」，邀請多位書法家，書寫上千幅春聯供給社區居民索取。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉古寧頭社區發展協會今天起一連3天，在社區活動中心舉辦「現場揮毫贈春聯活動」，邀請多位書法家，書寫上千幅春聯供給社區居民索取。記者蔡家蓁／攝影

春聯 書法家 金門

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