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與陳其邁會面 美國佛利蒙特市副市長讚高雄變美

中央社／ 高雄3日電

美國加州佛利蒙特市（Fremont）副市長黃潔宜（Teresa Keng）今天拜會高雄市長陳其邁，黃潔宜說，小時候常到高雄拜訪祖父母，這次回來看見高雄的改變，有許多值得佛利蒙特市學習之處。

黃潔宜一行今天到高市府拜會陳其邁，高雄市政府於會後發布新聞稿表示，陳其邁在會中向黃潔宜介紹高雄的產業現況，也提到台美之間友誼深厚，跟加州的互動特別熱絡，高雄相當樂意與美國加州的城市深化友誼。

陳其邁說，希望在黃潔宜協助下，促成高雄與佛利蒙特市展開交流，或進一步締盟，相信在半導體產業及全球供應鏈重整的時刻，高雄和加州灣區將有非常豐富的合作機會。

黃潔宜則回憶自己在台灣長大，小時候經常到高雄拜訪阿公、阿嬤，對高雄有一份特別深厚的感情。這次回到高雄發現愛河變得乾淨且優美，港灣景色也很漂亮，顯見高雄城市治理績效優秀且規劃長遠，有許多值得佛利蒙特市學習之處。

黃潔宜提到，台灣水果在佛利蒙特市很受歡迎，佛利蒙特市的人口有1/3是華人、消費力強勁，希望能從現有的台灣水果種類增加進口數量，再逐步擴大農產品項，相信台灣水果的品質能透過佛利蒙特市進軍全美市場。

黃潔宜指出，佛利蒙特市正在推行無人自動駕駛的大眾運輸系統，且在生物科技、醫學等領域發展成熟，而台積電先進製程領先全球，佛利蒙特市擁有完善科技產業聚落，相當看好兩市在科技、經貿及智慧城市等議題交流。

陳其邁也介紹大樹玉荷包荔枝、金鑽鳳梨、六龜蓮霧及燕巢芭樂等水果，盼兩市合作提升台灣農產品在美國市場能見度。他也推薦黃潔宜品嚐高雄新鮮海產，體驗高雄美景與美食。黃潔宜感謝市府接待，並歡迎陳其邁未來率團造訪佛利蒙特市。

陳其邁 美國 半導體

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