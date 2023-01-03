高市文化局推保溫政策奏效 高流海音館使用率達62.5%

高雄市推動演唱會經濟，大型演唱會陸續來高雄，外界憂慮屬中型場館的高雄流行音樂中心使用效能不彰。文化局表示，力推保溫政策已奏效，高流海音館去年下半年使用率62.5%，於疫情下實屬不易，未來持續多元政策，以「大帶中、小拚中」戰略，帶動流行音樂產業發展。

受到疫情影響，近年許多國際大型音樂活動紛紛延期或停辦，高雄在後疫情時代則搭配各種政策推出紓困方案，疫情趨緩後演唱會紛紛登場。高雄市文化局長王文翠表示，為帶動音樂活動及相關產業復甦，高流自後疫情時代陸續推出多檔精彩節目及演唱會，包括「真愛秀・藍寶石大歌廳」、「TAKAO ROCK打狗祭」、「下酒祭」、「2023高雄跨年高流幸福式演唱會」等。藝人ELLA、蘇慧倫、原子少年、李玖哲、周蕙、麋先生等也先後在高流舉辦演唱會。

王文翠說，去年下半年高流海音館使用率達62.5%，且幾乎皆為售票節目，再搭配「米克生活-東南熱浪篇」、「戰舞礁岩：現地街舞大賽」等戶外大型製作，讓高雄的音樂市場持續加熱保溫，培養消費族群。112年上半年大型演唱會不斷，振興產業復甦動能。

高雄流行音樂中心從2021年10月31日啟用，海音館舉辦過17場演出。海音館做為歌手挑戰高雄巨蛋的中介場地，文化局期待以「大場帶小場、小場挑戰中場」，歡迎各方團隊和表演者來高雄推出各式節目。

高雄的演出場地，從可以容納5萬觀眾的世運主場館、1萬人觀眾的高雄巨蛋、5千觀眾的高雄流行音樂中心海音館、1200名觀眾的LIVEWAREHOUSE等。市長陳其邁推動高雄的演唱會經濟，副市長史哲感謝國內外藝人、演唱會主辦單位們的支持與肯定，將許多台灣唯一場次的演唱會規畫在高雄舉辦。