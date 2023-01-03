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高市公布10大紓困方案 本周還有其他加碼措施

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高市長陳其邁今在市政會議後公布10大紓困方案。記者林巧璉／攝影
高市長陳其邁今在市政會議後公布10大紓困方案。記者林巧璉／攝影

疫情衝擊百工百業，現雖進入後疫情時代但許多影響仍持續，不少商家仍哀號遍野。高雄市政會議今天通過10項減免、補助紓困方案，市長陳其邁說，疫情衝擊有遞延效應，不少店家和弱勢民眾在經濟復甦過程中大受影響，除了今天公布的農漁、勞工、市場、弱勢族群等10項紓困外，本周還會再公布租屋、就業、養育等加碼補助。

陳其邁在市政會議後受訪表示，疫情對產業、民眾生活的衝擊仍持續，加上國際經濟局勢和停滯性通膨等因素，物價增加，但收入並沒有對等增加。市府提出10大紓困方案，希望透過相關減免、補貼，能夠照顧弱勢民眾和中小企業、商家度過難關。

市府強調，10大紓困方案會主動減徵、直接辦理、無須申請，讓市民朋友可度過難關，詳情可撥打1999或辦理局處洽詢。今年國中小經濟弱勢學生在校享用免費營養午餐，此經費預估約3億元。國中小低收入戶學生假日及寒暑假，可持安心餐食數位票卡至4大超商兌餐。

10大方案還包括今年1至6月，市有土地減租，包括公有零售市場租金減半、公、民有市場垃圾清運費免收。市有非公用土地承租戶的營業用戶租金減半、設定地上權案（已做商業使用且營運中）租金減收60%。文化局所轄藝文場館場租減免、場域營運商家租金減半。勞工局與中央合作推出「安心即時上工」，核發工作和防疫津貼，約有4500個職缺數。農業局轄管的8個農產批發市場、蓮潭高雄物產館等規費減半。

上半年減免方案還有社會局的銀髮家園和單親家園租金減半，另外加碼身障者房屋租金補貼50%。海洋局部分也有承租市有財產、漁港等租金、管理費減半，另外漁船的漁業證照費和檢查半免收。陳其邁也預告本周還會有其他加碼補助，主要政策一確定就會立即公布。

疫情 陳其邁 營養午餐 減徵 租金補貼

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