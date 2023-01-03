快訊

獨／確定掰了！ 誠品今發函廠商：誠品信義店12月結束營業

來台確診不到1小時醫師來電 日人大讚「果然是台灣啊！」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬祖新年度首場主管會報 邀年輕人參與展現新活力

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
連江縣新科縣長王忠銘今天主持第一場主管會報，特別邀請了縣府團隊內的16位年輕人參與，讓年輕人們更加瞭解縣政發展的未來方向。圖／連江縣政府提供
連江縣新科縣長王忠銘今天主持第一場主管會報，特別邀請了縣府團隊內的16位年輕人參與，讓年輕人們更加瞭解縣政發展的未來方向。圖／連江縣政府提供

連江縣新科縣長王忠銘今天主持新年度的第一場主管會報，除了16個局處首長參加之外，還特別邀請了縣府團隊內的16位年輕人，共同參予主管會報的召開，期盼年輕新血注入，讓縣務推展呈現不一樣的活力。

連江縣政府在2023年的第一場主管會報今天舉行，由縣長王忠銘主持，除了16個局處首長參加之外，另外，還邀請了縣府團隊內的16位年輕人，透過會議的討論，讓年輕人們更加瞭解縣政發展的未來方向。

王忠銘強調，年輕新血注入，讓縣務推展呈現不一樣的活力，也要讓「世代接力」這四個字，不再只是口號，而是真正做到！

王忠銘也指出，公務生涯當中，不單是要在原本自己所承辦的領域成為專才，更要站在一定的高度瞭解成為通才。未來他也會多拔擢優秀的年輕人，輔以經驗薪火傳承，俾能老幹新枝、互補配合、相得益彰。

連江縣新科縣長王忠銘今天主持新年度的第一場主管會報，除了16個局處首長參加之外，還特別邀請了縣府團隊內的16位年輕人，盼年輕新血注入。圖／連江縣政府提供
連江縣新科縣長王忠銘今天主持新年度的第一場主管會報，除了16個局處首長參加之外，還特別邀請了縣府團隊內的16位年輕人，盼年輕新血注入。圖／連江縣政府提供

王忠銘

延伸閱讀

全國新生兒大減...台東卻逆勢上揚 生育補助吸引年輕人返鄉

小三通開通在即 連江縣長王忠銘跨海拜會航港局協商

連江縣長王忠銘宣誓就職 強調新團隊馬上上工無縫接軌

赴陸不僅談銷酒與小三通 連江議員曝與會人與商談項目

相關新聞

高市公布10大紓困方案 本周還有其他加碼措施

疫情衝擊百工百業，現雖進入後疫情時代但許多影響仍持續，不少商家仍哀號遍野。高雄市政會議今天通過10項減免、補助紓困方案，...

馬祖新年度首場主管會報 邀年輕人參與展現新活力

連江縣新科縣長王忠銘今天主持新年度的第一場主管會報，除了16個局處首長參加之外，還特別邀請了縣府團隊內的16位年輕人，共...

國土計畫法將取代區域計畫法 屏東首場新制說明會牡丹登場

國土計畫體系將於2025年取代區域計畫體系，屏東縣分區圖草案去年底公開展覽後，今早在原民牡丹鄉舉辦首場說明會，與會族人質...

訂屏東順安康復之家「樂福蛋」 助收容身障朋友重建自信

財團法人佑青醫院成立滿1年的屏東縣內埔鄉順安康復之家，為協助收容身障朋友建立自信，近期推出自然農法、人道養殖「樂福蛋」，...

從人氣景點變門可羅雀 墾丁貓鼻頭改免費入園人回流

墾丁國家公園貓鼻頭公園曾是遊客造訪墾丁必遊景點，頂盛時期創下每月逾20萬人次遊客量，5年前陸客禁台令後如雪崩式下滑，之後...

高雄市長照多元智慧訂車 共乘共享資源省時便捷

高雄市提供長照個案外出「行」的便利，推出長照2.0推出交通接送服務，包含居家往返醫療院所協助就醫、定期式復健或透析的就醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。