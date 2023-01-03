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馬祖新年度首場主管會報 邀年輕人參與展現新活力
連江縣新科縣長王忠銘今天主持新年度的第一場主管會報，除了16個局處首長參加之外，還特別邀請了縣府團隊內的16位年輕人，共同參予主管會報的召開，期盼年輕新血注入，讓縣務推展呈現不一樣的活力。
連江縣政府在2023年的第一場主管會報今天舉行，由縣長王忠銘主持，除了16個局處首長參加之外，另外，還邀請了縣府團隊內的16位年輕人，透過會議的討論，讓年輕人們更加瞭解縣政發展的未來方向。
王忠銘強調，年輕新血注入，讓縣務推展呈現不一樣的活力，也要讓「世代接力」這四個字，不再只是口號，而是真正做到！
王忠銘也指出，公務生涯當中，不單是要在原本自己所承辦的領域成為專才，更要站在一定的高度瞭解成為通才。未來他也會多拔擢優秀的年輕人，輔以經驗薪火傳承，俾能老幹新枝、互補配合、相得益彰。
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