馬祖新年度首場主管會報 邀年輕人參與展現新活力

連江縣新科縣長王忠銘今天主持新年度的第一場主管會報，除了16個局處首長參加之外，還特別邀請了縣府團隊內的16位年輕人，共同參予主管會報的召開，期盼年輕新血注入，讓縣務推展呈現不一樣的活力。

連江縣政府在2023年的第一場主管會報今天舉行，由縣長王忠銘主持，除了16個局處首長參加之外，另外，還邀請了縣府團隊內的16位年輕人，透過會議的討論，讓年輕人們更加瞭解縣政發展的未來方向。

王忠銘強調，年輕新血注入，讓縣務推展呈現不一樣的活力，也要讓「世代接力」這四個字，不再只是口號，而是真正做到！