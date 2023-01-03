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國土計畫法將取代區域計畫法 屏東首場新制說明會牡丹登場

聯合報／ 記者張已亷潘欣中／屏東即時報導
屏東縣地政處處長陳錦屏表示，屏東縣分區圖是採內政部營建署公佈的圖資進行套圖的劃設方法，確實跟現況有所落差，不一定符合既有使用狀況，日後會依照原民會提供的調查報告做調整。記者張已亷／攝影
屏東縣地政處處長陳錦屏表示，屏東縣分區圖是採內政部營建署公佈的圖資進行套圖的劃設方法，確實跟現況有所落差，不一定符合既有使用狀況，日後會依照原民會提供的調查報告做調整。記者張已亷／攝影

國土計畫體系將於2025年取代區域計畫體系，屏東縣分區圖草案去年底公開展覽後，今早在原民牡丹鄉舉辦首場說明會，與會族人質疑法規與土地使用現況不符，憂心限縮使用範圍造成權益受損，呼籲地政處盡速規畫切合部落現況，勿犧牲族人權益。

縣府地政處表示，國土計畫涵蓋9大原鄉，80多個部落，會持續滾動調整畫設範圍，也積極為部落爭取建地、公共設施等，呼籲多利用政府公開資訊，也有聯絡窗口。

國土計畫法於2016年啟動規畫，預計於2025年完成公告實施，屏東縣政府於去年底將「屏東縣國土功能分區圖、使用地土地清冊及繪製說明書」公開展覽，全縣土地繪製為「國土保育地區」、「海洋資源地區」、「農業發展地區」及「城鄉發展地區」等，並預計於今年舉辦總共11場次公聽會。今天在原民牡丹鄉舉辦首場會議，向民眾說明國土功能分區圖繪製成果等內容。

代表會主席洪亞男表示，公告的分區圖與部落使用狀況不相符，農林業生產、住商等經濟開發行為恐受到影響，他指出，地政局應於牡丹鄉應比照三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉一樣，展開切合現況的部落整體規畫作業，因地制宜就部落的狀況調畫設方法，切勿待法條上路與部落產生衝突後才亡羊補牢。

牡丹鄉土地審查委員會委員古英勇表示，牡丹鄉土地資源、開發空間有限，憂心國土計畫會限縮族人的使用範圍，造成權益受損，另外他指出，目前政府和人民的溝通距離太過遙遠，建議地政局把報告內容轉譯得更淺顯易懂，「在地溝通是很直接很明白的互動關係」，他建議鄉公所作為窗口，負責接收訊息、統整、轉達。

地政處處長陳錦屏回應，國土計畫專注於土地的使用規畫，屏東縣分區圖是採內政部營建署公佈的圖資進行套圖的畫設方法，確實跟現況有所落差，不一定符合既有使用狀況，日後會依照原民會提供的調查報告做調整，他補充說，現有合法建地不會受到影響，但倘若用地被畫設為國土保育區，日後的拆除、重建將受規範。

原民處經建科科長馮珮玲表示，倘若有影響族人權益的部分，公部門一定會通知利害關係人，也會有相關補償機制，原民處也會視屏北3個原鄉的調查實行狀況，再評估如何與牡丹鄉銜接。

牡丹鄉鄉長潘壯志表示，希望縣府能派駐專責人士進駐部落，作為資訊服務中心，向族人介紹計畫內容、瞭解自身權益，而他也肯定計畫施行內容，但也不能忽略部落有其特殊性，「因為時空環境改變，需求也隨之變動，倘若能順利完成會更好」。

今早屏東縣府在原民牡丹鄉舉辦首場國土計畫分區圖草案公聽會，與會族人質疑法規與土地使用現況不符，憂心限縮使用範圍造成權益受損，呼籲地政處儘速規劃切合部落現況，勿犧牲族人權益。記者張已亷／攝影
今早屏東縣府在原民牡丹鄉舉辦首場國土計畫分區圖草案公聽會，與會族人質疑法規與土地使用現況不符，憂心限縮使用範圍造成權益受損，呼籲地政處儘速規劃切合部落現況，勿犧牲族人權益。記者張已亷／攝影
今早屏東縣府在原民牡丹鄉舉辦首場國土計畫分區圖草案公聽會，與會族人質疑法規與土地使用現況不符，憂心限縮使用範圍造成權益受損，呼籲地政處儘速規劃切合部落現況，勿犧牲族人權益。記者張已亷／攝影
今早屏東縣府在原民牡丹鄉舉辦首場國土計畫分區圖草案公聽會，與會族人質疑法規與土地使用現況不符，憂心限縮使用範圍造成權益受損，呼籲地政處儘速規劃切合部落現況，勿犧牲族人權益。記者張已亷／攝影
牡丹鄉鄉長潘壯志希望縣府能派駐專責人士進駐部落，作為資訊服務中心，向族人介紹計畫內容、瞭解自身權益。記者張已亷／攝影
牡丹鄉鄉長潘壯志希望縣府能派駐專責人士進駐部落，作為資訊服務中心，向族人介紹計畫內容、瞭解自身權益。記者張已亷／攝影

屏東縣政府 人權 鄉長

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