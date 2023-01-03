迎小三通復航 金門縣府4日攜手中央演練

金門縣政府攜手中央相關單位，明天將在水頭碼頭辦理小三通復航演練，完善入境作業，務求防疫滴水不漏，確保台灣民眾健康，在地鄉親和新住民安心返鄉團圓。

兩岸金廈小三通客運航線因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停航近3年，影響金門民眾日常生活甚鉅；隨著國境全面解封及農曆春節將至，為滿足金馬鄉親返鄉團圓需求，行政院院會於去年12月22日通過「金馬地區民眾春節交通專案」，確定實施日期為2023年1月7日到2月6日。

迎接停航近3年的金廈小三通，金門縣政府表示，明天在水頭碼頭與CIQS（通關、證照、檢疫、安全的單位）等相關單位，辦理小三通復航演練。相關單位都已準備就緒，有信心在專案推動中，確保在地居民健康，也讓鄉親與新住民安心返鄉團圓。

金門縣觀光處指出，明天演練分成2階段，下午1時30分先進行小三通客船消防、滅火與棄船演練，由航港局副局長陳賓權主持；下午3時10分復航演練登場，清消為重點，包括出入境、通關、動植物防檢疫與唾液篩檢整備情形。金門縣長陳福海昨天視察時要求人員務必掌握作業流程，留意細節、掌握環節、加強旅客動線引導服務及作業指引。

自中國大陸入境金門的旅客依中央疫情指揮中心規定辦理，比照桃園機場模式，現階段採取唾液PCR採檢。疾管署金門辦事處主任吳俊輝表示，疾管署已在碼頭做好動線規劃，旅客只需依照指示，即可順利採檢入境。

對於各界關切金門防疫配套，縣府指出，在收治能量方面，金門醫院負壓及專責病床總床數40床，可供收治重症病患使用；醫院同時設置了20呎貨櫃屋5個，可作為隔離空間使用。

金門縣加強型防疫旅館為警光會館，房間數共有39間。縣府表示，未來來金確診民眾、旅客如無住所安置，將由縣衛生局協助安置在警光會館。另外，神鷹營區為加強型集中檢疫所，總床數10床。

此外，縣府指出，目前已完成9名防疫計程車司機訓練，上線接受縣消防局指派接駁作業車輛4台；配合小三通復航，有需求可再邀集完整訓練的計程車投入防疫接駁。

縣府期盼隨著小三通春節專案，到未來小三通全面復航，能逐步恢復金門榮景，為地區經濟注入活水。