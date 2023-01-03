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訂屏東順安康復之家「樂福蛋」 助收容身障朋友重建自信

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣內埔鄉順安康復之家為協助收容身障朋友建立自信，近期推出自然農法、人道養殖「樂福蛋」，以餵養黑水虻做為食材，產出的雞蛋美味又健康。圖／莊勝安提供
屏東縣內埔鄉順安康復之家為協助收容身障朋友建立自信，近期推出自然農法、人道養殖「樂福蛋」，以餵養黑水虻做為食材，產出的雞蛋美味又健康。圖／莊勝安提供

財團法人佑青醫院成立滿1年的屏東縣內埔鄉順安康復之家，為協助收容身障朋友建立自信，近期推出自然農法、人道養殖「樂福蛋」，以餵養黑水虻做為食材，產出的雞蛋美味又健康，「樂福蛋」推出1個多月來，頗受市場好評，不少醫界友人及台南、高雄消費者訂購，也藉此鼓勵身障朋友重拾人生信心。

順安康復之家執行長莊勝安說，目前收容數十位身心障礙的工作訓練者，為讓患者在收容期間不致與社會脫節，帶來工作上的收入，院方於去年11月底，在佑佑農場旁興建1座雞舍，飼養近500隻蛋雞，每日生產近400顆雞蛋，均由收容患者分工合作飼養，所下的雞蛋取名為「樂福蛋」，販售所得做患者工作訓練金。

他說，為讓消費者吃得健康又安心，雞所吃的飼料以廚餘及農作物有機製作而成，包括牧草、菜葉、水果、益生酵素做成的堆肥來飼養黑水虻，再以黑水虻來飼養雞隻，所生的蛋極具高蛋白及營養價值。

他說，雖然自然農法養雞的飼料成本高，但現代人重養生與健康，且最重要不是以賺錢為考量，主要望藉由「樂福蛋」重建身障患者的自信，對未來再踏出社會更有信心；另康復之家還設有取得有機農場認證的「佑佑農場」，提供患者栽種農作物之用。

屏東縣內埔鄉順安康復之家為協助收容身障朋友建立自信，近期推出自然農法、人道養殖「樂福蛋」，以餵養黑水虻做為食材，產出的雞蛋美味又健康。圖／莊勝安提供
屏東縣內埔鄉順安康復之家為協助收容身障朋友建立自信，近期推出自然農法、人道養殖「樂福蛋」，以餵養黑水虻做為食材，產出的雞蛋美味又健康。圖／莊勝安提供
屏東縣內埔鄉順安康復之家為協助收容身障朋友建立自信，近期推出自然農法、人道養殖「樂福蛋」，以餵養黑水虻做為食材，產出的雞蛋美味又健康。圖／莊勝安提供
屏東縣內埔鄉順安康復之家為協助收容身障朋友建立自信，近期推出自然農法、人道養殖「樂福蛋」，以餵養黑水虻做為食材，產出的雞蛋美味又健康。圖／莊勝安提供
屏東縣內埔鄉順安康復之家為協助收容身障朋友建立自信，近期推出自然農法、人道養殖「樂福蛋」，以餵養黑水虻做為食材，產出的雞蛋美味又健康。圖／莊勝安提供
屏東縣內埔鄉順安康復之家為協助收容身障朋友建立自信，近期推出自然農法、人道養殖「樂福蛋」，以餵養黑水虻做為食材，產出的雞蛋美味又健康。圖／莊勝安提供
屏東縣內埔鄉順安康復之家為協助收容身障朋友建立自信，近期推出自然農法、人道養殖「樂福蛋」，以餵養黑水虻做為食材，產出的雞蛋美味又健康。圖／莊勝安提供
屏東縣內埔鄉順安康復之家為協助收容身障朋友建立自信，近期推出自然農法、人道養殖「樂福蛋」，以餵養黑水虻做為食材，產出的雞蛋美味又健康。圖／莊勝安提供

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