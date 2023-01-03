高雄市長照多元智慧訂車 共乘共享資源省時便捷

高雄市提供長照個案外出「行」的便利，推出長照2.0推出交通接送服務，包含居家往返醫療院所協助就醫、定期式復健或透析的就醫交通服務，及居家往返社區式日照中心或巷弄長照站等的社區式交通服務。

高雄市衛生局表示，長照2.0推出交通接送服務為智慧訂車、快速便捷，就醫交通訂車E化，使用者除了電話訂車外，另可運用網路智慧訂車，在偏遠原民區或資訊較弱勢族群，可由高雄市照顧管理中心照顧管理專員或A個案管理員協助民眾訂車。

長照交通接送服務是智慧接單，交通派遣有效率，系統運用最短路徑計算，可以預報車資，車資透明與公平；媒合相同時間及路徑的搭乘者共乘，共享資源並節省車資。系統會發送安心簡訊，家屬可了解個案上下車及接送的狀況。高雄市就醫交通接送自付額可以用ㄧ卡通電子付款，出門免帶現金或零錢。

衛生局表示，經評估屬長照需要等級為第2級以上的長照失能者，是交通接送服務的對象。交通接送補助內容，一般區長照個案每月2千元，低收入戶免部分負擔、中低收入戶部分負擔8%、一般戶部分負擔25%。偏遠地區六龜、甲仙、田寮、茂林、桃源、那瑪夏每月2400元，低收入戶免部分負擔、中低收入戶部分負擔7%、一般戶部分負擔21%。

高雄市在就醫交通接送部分計24家服務單位，約320輛長照交通車。社區式交通接送計125家服務單位，約183輛社區交通車，提供交通接送服務。截至111年11月底，交通接送服務人數1萬2160人，服務趟次32萬7767趟，較110年成長47%。