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高市議會迎外賓 美國加州佛利蒙市副市長來訪

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市議長康裕成（右）今天在議會接待美國加州佛利蒙市副市長黃潔宜（Teresa Keng）。記者林巧璉／翻攝
高雄市議長康裕成（右）今天在議會接待美國加州佛利蒙市副市長黃潔宜（Teresa Keng）。記者林巧璉／翻攝

高雄市議會今天接待美國加州佛利蒙市副市長黃潔宜（Teresa Keng）一行外賓，受疫情影響高市議長已3年未接待外賓，議長康裕成今表示，期待未來台美雙方能保持良好交流，共同促進高科技產業合作。

黃潔宜今天在高市前議員林宛蓉、議員黃彥毓陪同下議會拜訪，佛利蒙市位於美國高科技產業匯聚的矽谷，黃潔宜指出，蘋果第一個總部及特斯拉工廠都在佛利蒙市，期許未來能和高雄增進高科技交流與合作空間。

康裕成表示，很高興在今年剛揭開序幕，就和國際友人「再續前緣」，期望未來台美關係持續深化。高雄正值產業轉型升級的關鍵時刻，包括產業投資與佈局、高科技人才引進與培育等，期盼藉由城市外交汲取矽谷經驗，帶動高雄高科技產業發展。

黃潔宜出身台灣，她說，佛利蒙市當地的華僑都相當想念台灣的農特產品，像是芭樂、蓮霧及百香果等，期待台灣知名農產品能進口至美國。康裕成也說，希望透過黃潔宜協助推廣、宣傳，讓世界看見台灣。

會中康裕成和黃潔宜也談及貧富差距、弱勢福利及青年就業等議題，期盼發揮自身影響力，協助弱勢族群脫離困難、貧窮。

高雄市議長康裕成（右三）等人今天在議會接待美國加州佛利蒙市副市長黃潔宜（Teresa Keng）（中）訪問團。記者林巧璉／翻攝
高雄市議長康裕成（右三）等人今天在議會接待美國加州佛利蒙市副市長黃潔宜（Teresa Keng）（中）訪問團。記者林巧璉／翻攝

康裕成 美國 議員 高雄市

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