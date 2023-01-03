高市議會迎外賓 美國加州佛利蒙市副市長來訪

高雄市議會今天接待美國加州佛利蒙市副市長黃潔宜（Teresa Keng）一行外賓，受疫情影響高市議長已3年未接待外賓，議長康裕成今表示，期待未來台美雙方能保持良好交流，共同促進高科技產業合作。

黃潔宜今天在高市前議員林宛蓉、議員黃彥毓陪同下議會拜訪，佛利蒙市位於美國高科技產業匯聚的矽谷，黃潔宜指出，蘋果第一個總部及特斯拉工廠都在佛利蒙市，期許未來能和高雄增進高科技交流與合作空間。

康裕成表示，很高興在今年剛揭開序幕，就和國際友人「再續前緣」，期望未來台美關係持續深化。高雄正值產業轉型升級的關鍵時刻，包括產業投資與佈局、高科技人才引進與培育等，期盼藉由城市外交汲取矽谷經驗，帶動高雄高科技產業發展。

黃潔宜出身台灣，她說，佛利蒙市當地的華僑都相當想念台灣的農特產品，像是芭樂、蓮霧及百香果等，期待台灣知名農產品能進口至美國。康裕成也說，希望透過黃潔宜協助推廣、宣傳，讓世界看見台灣。