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中央鬆口發現金有譜了！高雄議長康裕成讚：體察民意

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
行政院長蘇貞昌今天鬆口說，會釋出一部分，規畫發現金全民共享。民進黨籍高雄市議長康裕成（左）說，這是體察民意的作法。本報資料照片
行政院長蘇貞昌今天鬆口說，會釋出一部分，規畫發現金全民共享。民進黨籍高雄市議長康裕成（左）說，這是體察民意的作法。本報資料照片

去年全國稅收超徵4500億元，藍綠立委喊話要中央發現金還稅於民。行政院長蘇貞昌今天鬆口說，會釋出一部分，規畫發現金全民共享。對此，民進黨高雄市議長康裕成說，這是體察民意的作法。

康裕成說，她聽到許多基層聲音都是希望能發現金，中央願意回應民意值得肯定，她尊重也支持中央做法。

蔡英文總統日前發表元旦談話，對於各界關心是否「還税於民」，她提到「會預留一定的財源以備不時之需，並且在財政許可範圍內，適時研議全民共享的可行方案。」蘇貞昌今天表示，4500億元中有700億是地方的不能動，其餘3800億元部分，1000億要作為補貼勞健保與電價因應、1000億作為強韌經濟，另外1800億元要預留用於不時之需及全民共享。政府規畫在額度，與全民共享經濟成長果實，也強調「我們真的要留有餘力因應，不能一次都把錢花光。」

民進黨高雄市議員陳致中說，普發現金是非常手段，此時不做更待何時。他認為，普發現金是照顧全民德政，也彰顯政府回應民意的期待，利大於弊，是非常時期的非常手段，現在就是最佳時機。

共享經濟 康裕成 民進黨 高雄市 蘇貞昌 蔡英文

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