統一企業集團中部地區物流園區落腳台中港 可供1000人就業

台灣港務公司台中港務分公司為促進台中港港區土地有效利用，辦理招商作業，本月2日已和統一企業集團旗下統流開發股份有限公司簽訂「台中港港埠服務專業區(II)9萬5442平方公尺土地租賃契約」，統一企業集團將在台中港物流企業總部投資近百億，預計可創造1000名就業機會。

統一企業集團鑒於國內消費型態改變，網路購物市場迅速擴張，物流需求擴大，積極投入物流事業，預計在台中港投資近百億元，打造統一企業集團台中港物流企業總部，規劃設置辦公室、國際會議中心、物流中心、加油站及統一超商商場等，並視市場情形評估設置保稅物流中心與保稅倉庫可行性，預計可創造1000名就業機會。

台中港務分公司總經理陳榮聰表示，台中港為國際商港，自民國65年開始營運以來，因應國內外經濟成長、航運市場演變及產業型態發展，營運量逐年攀升，港埠基礎建設投資未曾間斷，未來台中港除了持續辦理招商作業，開創多元投資商機，更配合政府綠色能源政策作為離岸風電發展的重要基地，成為結合觀光遊憩及綠能的永續港口，營造優質港埠環境