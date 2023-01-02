恆春基督教醫院今辦百人圍爐 持續17年送愛
農曆新年將至，長期關注恆春半島偏鄉兒童和獨老的恆春基督教醫院，今天中午在飯店舉辦「第17屆銀髮童心圍爐樂」活動，邀請弱勢家庭孩童和獨老長輩共同圍爐，現場除了有5星飯店美食，更有課輔班孩子們帶來的歌舞表演，台下的老少們一邊吃飯一邊跟著節奏律動，現場氣氛熱鬧溫馨。
屏東恆春半島人口外移嚴重，地方老人和孩童們欠缺原生家庭照顧，對此，恆春基督教醫院的照服員深入地方，關懷照料獨居老人生活起居，更有社工經營「課輔班」，關注陪伴偏鄉弱勢家庭的孩童。
恰逢疫情趨緩，恆基結合飯店和企業邀請近280位學童和獨老，歡聚一堂共度佳節，現場由來自牡丹、高士課輔班孩子們的舞蹈開場，也以歌聲感謝奔波於第一線的照服員和課輔班老師，活動在學童和長輩們共同大聲地喊出新年賀詞之中結束。
社工人員表示，圍爐活動一直是許多獨老長輩最期待的年初活動之一，不僅可以享用佳餚，還能和孩子們互動，重溫新年團聚的氣氛，而這次圍爐也讓學童有機會體驗飯店自助餐，孩子們各個吃得津津有味，直呼「吃不夠，還想要吃」！
恆基院長黃健榮表示，院方在疫情期間以外送年菜的方式，將暖意傳遞給獨老和偏鄉學童，持續關懷17年從不間斷，也特別為沒辦法前來的長輩和課輔班孩子準備年菜，感受社會大眾的愛與溫暖，讓新的一年充滿期盼。
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