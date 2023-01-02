金門啟動一個月春節安全維護專案 首重防詐騙、交通順

農曆春節即將到來，治安及交通維護等工作成重點，金門縣警察局規畫「112年加強重要節日安全維護工作」也正式起跑，並將於1月30日晚間結束，為期30天。縣警局表示，將全力防詐騙、交通順暢、表揚忠勤忠義及協助弱勢；副縣長李文良也到場慰勉，感謝警方辛勤付出。

金門警局表示，「重要節日安全維護工作」將以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，其中「治安平穩」置重點於清樓打詐結合協尋失蹤人口、查緝吸毒場所結合安居緝毒、金融機構安全維護等。

「交通順暢」著重點於春節期間易壅塞路段、風景區、景點交通疏導及管制作為；「民眾安心」著重點於發掘員警忠勤、忠義事蹟、協尋失蹤人口、協助弱勢家庭急難紓因或轉介社福單位等。

金門警局指出，將以鼓勵績優單位或表揚有優異表現方式來激勵全體警察人員、協勤民力投入工作，讓民眾可以「安全」、「平順」、「安心」的過個好年。

李文良也於專案工作首日前往金城分局慰勉並致贈慰問品及慰問金，由義警大隊長陳緣姿、民防大隊長呂瑞泰、義交大隊長呂世固、金城分局長吳學安、交通隊隊長林中書、刑事警察大隊大隊長林漢隆及各守望相助隊隊長等人代表受贈。李文良表示，選舉剛結束沒多久，警方緊接著投入加強重要節日安全維護工作，肯定警方與協勤民力的付出。