快訊

被記二大過免職 警官莊武能批「上層誇張」：停職我還可以忍

獨／陳維齡曾不滿妯娌洪百榕 只因這件事惹怒她

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門啟動一個月春節安全維護專案 首重防詐騙、交通順

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
李文良也於專案工作首日前往金城分局慰勉並致贈慰問品及慰問金。圖／金門警局提供
李文良也於專案工作首日前往金城分局慰勉並致贈慰問品及慰問金。圖／金門警局提供

農曆春節即將到來，治安及交通維護等工作成重點，金門警察局規畫「112年加強重要節日安全維護工作」也正式起跑，並將於1月30日晚間結束，為期30天。縣警局表示，將全力防詐騙、交通順暢、表揚忠勤忠義及協助弱勢；副縣長李文良也到場慰勉，感謝警方辛勤付出。

金門警局表示，「重要節日安全維護工作」將以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，其中「治安平穩」置重點於清樓打詐結合協尋失蹤人口、查緝吸毒場所結合安居緝毒、金融機構安全維護等。

「交通順暢」著重點於春節期間易壅塞路段、風景區、景點交通疏導及管制作為；「民眾安心」著重點於發掘員警忠勤、忠義事蹟、協尋失蹤人口、協助弱勢家庭急難紓因或轉介社福單位等。

金門警局指出，將以鼓勵績優單位或表揚有優異表現方式來激勵全體警察人員、協勤民力投入工作，讓民眾可以「安全」、「平順」、「安心」的過個好年。

李文良也於專案工作首日前往金城分局慰勉並致贈慰問品及慰問金，由義警大隊長陳緣姿、民防大隊長呂瑞泰、義交大隊長呂世固、金城分局長吳學安、交通隊隊長林中書、刑事警察大隊大隊長林漢隆及各守望相助隊隊長等人代表受贈。李文良表示，選舉剛結束沒多久，警方緊接著投入加強重要節日安全維護工作，肯定警方與協勤民力的付出。

金門縣警察局規畫「112年加強重要節日安全維護工作」也正式起跑，全力投入加強治安工作。圖／金門警局提供
金門縣警察局規畫「112年加強重要節日安全維護工作」也正式起跑，全力投入加強治安工作。圖／金門警局提供
李文良也於專案工作首日前往金城分局慰勉並致贈慰問品及慰問金。圖／金門警局提供
李文良也於專案工作首日前往金城分局慰勉並致贈慰問品及慰問金。圖／金門警局提供
金門縣警察局規畫「112年加強重要節日安全維護工作」也正式起跑，全力投入加強治安工作。圖／金門警局提供
金門縣警察局規畫「112年加強重要節日安全維護工作」也正式起跑，全力投入加強治安工作。圖／金門警局提供

警察 金門 春節

延伸閱讀

環球購物中心春節檔期1月3日開跑 會員專屬500萬大禮包

金廈小三通上路在即 陳福海視察碼頭整備作業

台商春節返鄉難？兩岸小三通吵什麼

雲林春安工作開跑張麗善：加強交管維護治安

相關新聞

迎小三通春節專案 陳福海赴水頭碼頭視察

金馬小三通春節專案7日將上路，金門縣長陳福海今前往水頭碼頭視察細節並表示，將親往廈門協助民眾往返金廈兩地，一起檢視作業流...

金門啟動一個月春節安全維護專案 首重防詐騙、交通順

農曆春節即將到來，治安及交通維護等工作成重點，金門縣警察局規畫「112年加強重要節日安全維護工作」也正式起跑，並將於1月...

墾丁國家公園嚴查違法沙灘車 業者移至區外軍方訓場營業

去年12月屏東鎮才發生無照越野機車闖入三軍聯訓基地訓場，違規遭檢舉開罰，昨天有沙灘車業者在訓場基地周遭草地行駛遭民眾檢舉...

這麼好吃？恆春爆「買包子亂象」 科技執法連假開出400件違停

屏東墾丁元旦連假人潮湧現，有民眾在臉書貼出恆春1家知名小杜包子店外違規停車下車買包子亂象照，質疑警方「科技執法是假的吧？...

7年囹圄一場空 他出監靠茶逆轉勝、5年拚出2千萬年營收

全台大型賣場、南台灣熱炒店、都能看到的冷泡茶品牌「昭憲茶業」，創辦人陳昭憲年輕時曾因案入監7年，後白手起家打造出年營收逾...

屏東寒害遇雨 木瓜凍傷植株萎凋、蜜棗忽冷忽熱長斑

去年12月寒流造成寒害，屏東縣通報農損累積達8千多萬，以蓮霧、蜜棗為大宗。屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文說，近期接獲木瓜農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。