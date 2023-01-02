台灣罕見冬候鳥「冠鷿鷈」 現身高雄蓮池潭

台灣罕見冬候鳥「冠鷿鷈」，近日現身高雄蓮池潭，讓鳥友們驚喜不已。高雄市野鳥學會表示，冠鷿鷈較常出現在金門，很少出現在台灣本島，研判是迷途落單，才會駐足停留蓮池潭。

高雄市野鳥學會總幹事林昆海今天接受中央社記者訪問表示，冠鷿鷈是成群活動的冬季候鳥，較常出現在金門，台灣本島並非牠的主要活動範圍，偶爾現身台灣本島，也只有零星數量，研判多半是迷途落單，才會留下。

林昆海說，近日出現在高雄蓮池潭的冠鷿鷈，也是單獨現身，應該是迷途落單；許多鳥友看到冠鷿鷈意外現身，都很驚喜，紛紛拍照留念。

林昆海表示，冠鷿鷈過去曾出現高雄，據他所知，最早是1989年出現在澄清湖，最近一次則是2020年在旗津。冠鷿鷈擅長潛水抓魚，喜歡棲息在湖泊、江河等水域，蓮池潭是高雄市區最大水域，可能是吸引牠駐足的原因。

冠鷿鷈體型較大，頭部有黑色羽冠造型，可以潛水一段時間，抓到魚再冒出水面，看起來行蹤飄忽不定、難以捉摸，想要捕捉牠的身影，就像在玩「打地鼠」，除了靠運氣，還必須眼明手快。