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墾丁國家公園嚴查違法沙灘車 業者移至區外軍方訓場營業

聯合報／ 記者張已亷潘欣中／屏東即時報導
恆春沙灘車業者在三軍聯訓基地恆春訓場草地上攬客營業，警方獲報到場驅趕勸離，將函轉相關主管機關，針對該業者是否違規營業及是否違法進行裁處。記者張已亷／翻攝
恆春沙灘車業者在三軍聯訓基地恆春訓場草地上攬客營業，警方獲報到場驅趕勸離，將函轉相關主管機關，針對該業者是否違規營業及是否違法進行裁處。記者張已亷／翻攝

去年12月屏東鎮才發生無照越野機車闖入三軍聯訓基地訓場，違規遭檢舉開罰，昨天有沙灘車業者在訓場基地周遭草地行駛遭民眾檢舉，警方獲報後，到場勸離並函轉主管機關裁處。

恆春半島旅遊觀光興盛，海陸休憩活動多樣，刺激充滿速度感的沙灘車是遊客寵兒之一，但墾管處連假期間嚴查國家公園範圍內的違法沙灘車攬客行為，昨天有業者在區外的三軍聯訓基地恆春訓場草地上攬客營業，警方獲報到場驅趕勸離，但未行駛在道路上，無法依違反道路交通管理處罰條例開罰， 將函轉相關主管機關，針對該業者是否違規營業及是否違法進行裁處。

警方表示，針對沙灘車攬客行為，將於連假結後與屏東地檢署、墾管處及相關機關，在國土保育聯繫會議討論執法取締的作法，呼籲業者勿存僥倖心理違規營業，沙灘車均無法替遊客保意外險，民眾在遊玩時也應選擇合法安全的業者，以確保旅遊安全。

沙灘車業者攬客營業行為，在國家公園範圍為禁止行為，可依國家公園法取締開罰3000元，但在國家公園外，只有在道路上行駛，警方可違反道路交通管理處罰條例開罰， 業者為規避開罰，先將沙灘車分批載到區外三軍聯訓地基地、軍方開放供居民出入的地區，再帶客人前往騎乘，因騎乘地非軍事管制區，軍方也無法依「要塞堡壘地帶法」法辦。

沙灘 國家公園 屏東 墾管處

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