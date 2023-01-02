快訊

車身凹陷全毁...軍人駕車疑超速失控 友人與2高職生拋車外亡

這麼好吃？恆春爆「買包子亂象」 科技執法連假開出400件違停

聯合報／ 記者張已亷潘欣中／屏東即時報導
恆春在地知名包子店「小杜包子」，每逢假日店外出現大量併排臨停車輛，警方以科技執法、加強取締驅趕，業者也於店外放置看板，提醒到店採買的民眾避免造成其他用路人的困擾。記者潘欣中／攝影
恆春在地知名包子店「小杜包子」，每逢假日店外出現大量併排臨停車輛，警方以科技執法、加強取締驅趕，業者也於店外放置看板，提醒到店採買的民眾避免造成其他用路人的困擾。記者潘欣中／攝影

屏東墾丁元旦連假人潮湧現，有民眾在臉書貼出恆春1家知名小杜包子店外違規停車下車買包子亂象照，質疑警方「科技執法是假的吧？」；恆春警方表示，該段路口科技執法自去年12月1日起實施，路口架設紅色警告說明牌，違停超過3分鐘，系統會偵測拍下違規照片，連假3天共取締400件，呼籲民眾遵守交通規則。

「小杜包子」為恆春在地知名包子店，每逢假日店外總出現大量併排臨停車輛，下車購買餐點，2線車道只剩1線，假日嚴重阻礙車流造成壅塞，鄰近社區居民進出住家停車場受阻，人車爭道不堪其擾，多次反映仍不見改善；警方去年12月1日於店外劃紅線路段執行科技執法。

警方說，元旦連假3天開出400張罰單，系統以紅外線偵測，違停超過3分鐘，將逕行舉發，業者也於店外放置看板，提醒到店採買的民眾將車輛停放於前方路間，或鄰近的停車場，避免造成其他用路人的困擾。

警方表示，將持續加強巡邏、取締驅趕，而科技執法為事後舉發，違規事實會被記錄，罰款為600元至1200元，呼籲民眾勿有僥倖心理，遵守交通規則，維持道路暢通。

元旦連假 科技執法 包子 違停

延伸閱讀

連假最後一天台南陰雨 老街人潮減少商家望天興嘆

影／持安全帽狂毆恆春卡丁車工作人員 6名台北遊客送法辦

影／驚見台版「霍爾的移動城堡」 恆春民宿小木屋老闆荷包失血

新竹縣新增8處科技執法　2023元旦啟用AI自動判斷違規開罰單

相關新聞

迎小三通春節專案 陳福海赴水頭碼頭視察

金馬小三通春節專案7日將上路，金門縣長陳福海今前往水頭碼頭視察細節並表示，將親往廈門協助民眾往返金廈兩地，一起檢視作業流...

7年囹圄一場空 他出監靠茶逆轉勝、5年拚出2千萬年營收

全台大型賣場、南台灣熱炒店、都能看到的冷泡茶品牌「昭憲茶業」，創辦人陳昭憲年輕時曾因案入監7年，後白手起家打造出年營收逾...

這麼好吃？恆春爆「買包子亂象」 科技執法連假開出400件違停

屏東墾丁元旦連假人潮湧現，有民眾在臉書貼出恆春1家知名小杜包子店外違規停車下車買包子亂象照，質疑警方「科技執法是假的吧？...

屏東寒害遇雨 木瓜凍傷植株萎凋、蜜棗忽冷忽熱長斑

去年12月寒流造成寒害，屏東縣通報農損累積達8千多萬，以蓮霧、蜜棗為大宗。屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文說，近期接獲木瓜農...

董局長變回董教授 無縫接軌完成跨年任務

高雄市長陳其邁第二任期小內閣僅微調3個局處長，原新聞局長董建宏歸建中興大學，也接下台灣中社社長一職。高雄市跨年活動主辦單...

美濃小過年市集最後1天 串連粄條街「這項」必吃

跨年連假，北部持續濕冷，東部也有降雨機會，許多民眾轉往南部度過難得假期。高雄今年首度規畫「跨年跨2次」，昨天元旦在高雄流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。