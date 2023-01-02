這麼好吃？恆春爆「買包子亂象」 科技執法連假開出400件違停

屏東墾丁元旦連假人潮湧現，有民眾在臉書貼出恆春1家知名小杜包子店外違規停車下車買包子亂象照，質疑警方「科技執法是假的吧？」；恆春警方表示，該段路口科技執法自去年12月1日起實施，路口架設紅色警告說明牌，違停超過3分鐘，系統會偵測拍下違規照片，連假3天共取締400件，呼籲民眾遵守交通規則。

「小杜包子」為恆春在地知名包子店，每逢假日店外總出現大量併排臨停車輛，下車購買餐點，2線車道只剩1線，假日嚴重阻礙車流造成壅塞，鄰近社區居民進出住家停車場受阻，人車爭道不堪其擾，多次反映仍不見改善；警方去年12月1日於店外劃紅線路段執行科技執法。

警方說，元旦連假3天開出400張罰單，系統以紅外線偵測，違停超過3分鐘，將逕行舉發，業者也於店外放置看板，提醒到店採買的民眾將車輛停放於前方路間，或鄰近的停車場，避免造成其他用路人的困擾。

警方表示，將持續加強巡邏、取締驅趕，而科技執法為事後舉發，違規事實會被記錄，罰款為600元至1200元，呼籲民眾勿有僥倖心理，遵守交通規則，維持道路暢通。