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迎小三通春節專案 陳福海赴水頭碼頭視察

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長陳福海今前往水頭碼頭視察小三通春節專案細節。圖／金門縣政府提供
金門縣長陳福海今前往水頭碼頭視察小三通春節專案細節。圖／金門縣政府提供

金馬小三通春節專案7日將上路，金門縣長陳福海今前往水頭碼頭視察細節並表示，將親往廈門協助民眾往返金廈兩地，一起檢視作業流程，讓專案更完善；金門縣府表示，專案PCR費用經協調降至1500元，作業時間也縮減。

陳福海今上午抵達金門水頭碼頭視察，包含訂位、出入境、通關、動植物防檢疫與唾液篩檢整備情形，並請相關工作人員留意細節、掌握環節、加強旅客動線引導服務及作業指引，同時也請林務所、港務處等相關單位強化環境布置，讓民眾感到溫馨回家的氛圍。

陳福海表示，自己將親自前往廈門，協助金門民眾順利往返金門地區與大陸地區，並與金門及廈門的小三通工作人員，一起檢視及滾動檢討作業流程，讓專案作業更臻完善。

金門縣政府表示，疫情影響下「金廈小三通」已停航近三年，嚴重影響金門民眾日常生活，隨著國境全面解封及農曆春節即將到來，為滿足民眾返鄉團圓需求，行政院會去年12月22日通過「金馬地區民眾春節交通專案」，在兼顧離島防疫周全下，便利及滿足民眾返鄉與探親需求。

縣府表示，為因應專案而籌設「小三通復航專案辦公室」，受理民眾意願登記及諮詢；針對民眾反應赴大陸PCR費用及取件時間問題，陳福海也責請衛生局協助協調，目前已確定這次小三通春節專案的PCR費用調降至新台幣1500元，作業時間也大幅縮減。

縣府指出，已從昨起開放春節專案訂位，去年12月25日至28日意願登記的民眾，縣府也再次電話確認個人資料及搭乘日期後，將登記資料傳送訂位中心。截至昨日，金門往廈門總登記（含原意願登記者）人次計1978位，廈門往金門則是1944位。

金門縣長陳福海今前往水頭碼頭視察小三通春節專案細節。圖／金門縣政府提供
金門縣長陳福海今前往水頭碼頭視察小三通春節專案細節。圖／金門縣政府提供
金門縣長陳福海今前往水頭碼頭視察小三通春節專案細節。圖／金門縣政府提供
金門縣長陳福海今前往水頭碼頭視察小三通春節專案細節。圖／金門縣政府提供

金門 春節 小三通 陳福海 PCR

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