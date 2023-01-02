金廈小三通上路在即 陳福海視察碼頭整備作業

金廈小三通即將復航，金門縣長陳福海今天視察水頭碼頭整備狀況時表示，將在8日到廈門，與對岸對接單位檢視復航後作業流程。縣府並核酸檢測費用調降到新台幣1500元。

行政院院會去年12月22日通過「金馬地區民眾春節交通專案」，在兼顧離島COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫周全下，便利及滿足春節期間，金馬地區民眾返鄉與探親需求，實施日期為112年1月7日到2月6日。

迎接小三通復航，為了便利金門民眾返鄉，降低疫病傳染風險，陳福海今天到水頭碼頭通關大樓，慰問第一線工作人員對復航的辛勞付出；隨即視察訂位、出入境、通關、動植物防檢疫與唾液篩檢整備情形，指示相關工作人員留意細節、掌握環節、加強旅客動線引導服務及作業指引。

陳福海接受媒體聯訪表示，由於對岸自8日才取消入境5+3隔離措施，因此他將延到8日再前往廈門，協助民眾順利往返金門地區與中國地區，並與金門及廈門的小三通工作人員，一起檢視及滾動檢討作業流程，讓專案作業更完善。

陳福海同時要求林務所、港務處等相關單位強化環境佈置，讓鄉親感受到政府機關的用心，也讓他們覺得溫馨。

金門縣政府自昨天起開放小三通春節專案訂位，觀光處指出，到昨天為止，金門往廈門總登記共1978人、廈門往金門1944人；由於中國8日才取消入境隔離措施，不少原訂7日赴廈門的旅客已接受建議，延後1天出發。

由於台灣地區民眾赴中國還需提供48小時核酸陰性證明，不少民眾反映PCR費用及取件時間問題，觀光處表示，陳福海責成衛生局協助協調，目前已確定這次小三通春節專案的PCR費用，將從4000元調降到1500元，作業時間也大幅縮減。

縣府指出，有需求的民眾，可洽詢衛生福利部立金門醫院，電話：082-332546（門診掛號櫃台：轉11203、急診掛號櫃台：轉11828）、現代醫事檢驗所082-375478、082-320503，或到縣衛生局臉書粉絲專頁查詢。

另外，需要訂位的民眾仍可撥打專線082-371412、082- 315045，傳真082-324451，或到水頭碼頭浯江輪渡公司服務櫃台訂位。