快訊

貨都我們在搬！怨年終1個月爆請假潮 長榮航勤：能走的都去星宇了

中國直飛台灣航班昨起實施入境唾篩 首日陽性率出爐

金廈小三通上路在即 陳福海視察碼頭整備作業

中央社／ 金門縣2日電

金廈小三通即將復航，金門縣長陳福海今天視察水頭碼頭整備狀況時表示，將在8日到廈門，與對岸對接單位檢視復航後作業流程。縣府並核酸檢測費用調降到新台幣1500元。

行政院院會去年12月22日通過「金馬地區民眾春節交通專案」，在兼顧離島COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫周全下，便利及滿足春節期間，金馬地區民眾返鄉與探親需求，實施日期為112年1月7日到2月6日。

迎接小三通復航，為了便利金門民眾返鄉，降低疫病傳染風險，陳福海今天到水頭碼頭通關大樓，慰問第一線工作人員對復航的辛勞付出；隨即視察訂位、出入境、通關、動植物防檢疫與唾液篩檢整備情形，指示相關工作人員留意細節、掌握環節、加強旅客動線引導服務及作業指引。

陳福海接受媒體聯訪表示，由於對岸自8日才取消入境5+3隔離措施，因此他將延到8日再前往廈門，協助民眾順利往返金門地區與中國地區，並與金門及廈門的小三通工作人員，一起檢視及滾動檢討作業流程，讓專案作業更完善。

陳福海同時要求林務所、港務處等相關單位強化環境佈置，讓鄉親感受到政府機關的用心，也讓他們覺得溫馨。

金門縣政府自昨天起開放小三通春節專案訂位，觀光處指出，到昨天為止，金門往廈門總登記共1978人、廈門往金門1944人；由於中國8日才取消入境隔離措施，不少原訂7日赴廈門的旅客已接受建議，延後1天出發。

由於台灣地區民眾赴中國還需提供48小時核酸陰性證明，不少民眾反映PCR費用及取件時間問題，觀光處表示，陳福海責成衛生局協助協調，目前已確定這次小三通春節專案的PCR費用，將從4000元調降到1500元，作業時間也大幅縮減。

縣府指出，有需求的民眾，可洽詢衛生福利部立金門醫院，電話：082-332546（門診掛號櫃台：轉11203、急診掛號櫃台：轉11828）、現代醫事檢驗所082-375478、082-320503，或到縣衛生局臉書粉絲專頁查詢。

另外，需要訂位的民眾仍可撥打專線082-371412、082- 315045，傳真082-324451，或到水頭碼頭浯江輪渡公司服務櫃台訂位。

延伸閱讀

會勘金門大橋延伸道路 陳福海：加強東半島發展

影／陳福海與國小幼童共進午餐 大談金門幼教政策

小三通復航在即 陳福海關心民眾登記情形與防疫整備

金門縣長陳福海在大同之家就職 盼縣府從他開始撙節開支

相關新聞

7年囹圄一場空 他出監靠茶逆轉勝、5年拚出2千萬年營收

全台大型賣場、南台灣熱炒店、都能看到的冷泡茶品牌「昭憲茶業」，創辦人陳昭憲年輕時曾因案入監7年，後白手起家打造出年營收逾...

屏東寒害遇雨 木瓜凍傷植株萎凋、蜜棗忽冷忽熱長斑

去年12月寒流造成寒害，屏東縣通報農損累積達8千多萬，以蓮霧、蜜棗為大宗。屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文說，近期接獲木瓜農...

董局長變回董教授 無縫接軌完成跨年任務

高雄市長陳其邁第二任期小內閣僅微調3個局處長，原新聞局長董建宏歸建中興大學，也接下台灣中社社長一職。高雄市跨年活動主辦單...

美濃小過年市集最後1天 串連粄條街「這項」必吃

跨年連假，北部持續濕冷，東部也有降雨機會，許多民眾轉往南部度過難得假期。高雄今年首度規畫「跨年跨2次」，昨天元旦在高雄流...

高史博岡山特展 解析岡山文史美食空軍工商發展脈絡

高雄市立歷史博物館推出《展高雄系列：岡好的刻度─岡山特展》，特展以刻度與數字作為引線，解析岡山的文史、美食、空軍、眷村、...

麻糬貼圖跨域出擊 聯手屏東店家以新春紅包互換粉絲

跨域合作正流行，屏東經營20年的普普設計公司因設計「只是一顆麻糬」貼圖，意外在網路爆紅；公司最近以貼圖進一步和咕嘰咕嘰早...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。