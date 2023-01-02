7年囹圄一場空 他出監靠茶逆轉勝、5年拚出2千萬年營收

全台大型賣場、南台灣熱炒店、都能看到的冷泡茶品牌「昭憲茶業」，創辦人陳昭憲年輕時曾因案入監7年，後白手起家打造出年營收逾2000萬元的茶葉品牌。過年前夕，更生保護會高雄分會如既往探訪，他看著更保的創業貸款將於今年全數還清，為自己青春打出逆轉勝，也期許自己勿忘初衷，為幼子繼續努力。

陳昭憲曾打著「最年輕的茶王」，但外界鮮少知道年輕氣盛的他，也有段荒唐歲月。他本以為可以趁年輕「拚一條大的」，卻在退伍前一個月，遇憲兵隊收網，剛滿19歲不久，一罪一罰，身上背的總刑期就超過百年，最後判刑定讞10年鋃鐺入獄。

浪費多年青春，錢沒存到，扛下重刑，陳昭憲在獄中待了7年，直到出監那一刻，回首年輕歲月，才驚覺一無所有。為了與社會接軌，他在獄中工廠學習，從烘焙到不同的產線，原本計畫開間關東煮小攤，從零開始打造創業夢，後來親戚的一杯茶，讓他與茶結下緣分。

從製茶門外漢，陳昭憲與製茶、賣茶的親戚潛心學習，2017年創立「昭憲茶業」品牌，還自己投入焙茶，摘下南投縣的好茶比賽評鑑特等獎，成為「史上最年輕茶王」，有了特等獎的光環，讓他對於茶葉更具信心。

為了打入年輕市場，他第一站選在鹽埕區經營茶行，一人茶行老闆兼差外送員，靠著一瓶一瓶的外送冷泡茶打開市場，有時還要跑到各大市集擺攤，推廣自己的創業品牌，早上6點出門，忙到深夜才回家，機車上的保冰袋，就是他的創業小據點。

懷有創業夢的陳昭憲，在更保夥伴的鼓勵下，向更生保護會高雄分會申請創業貸款，成為圓夢基金首位成功貸款的更生人，第一筆80萬元現金讓他購入冷藏貨車。從機車、貨車，到現在擁有百坪的茶飲加工廠，5年內秉持創業初衷，競競業業，打造出一個年營收逾2000萬的茶葉品牌。

但創業不是一帆風順，原以為事業穩步踏上正軌，卻遇到疫情衝擊，自創手搖飲品牌「憲茶」與南台灣熱炒、海產店的銷量銳減，龐大壓力一度將他打垮，幸好陳昭憲迅速將銷售市場轉移至全省大型賣場，亦將知名品牌代工，才讓自己免於工廠遭受疫情衝擊而無力支撐龐大開銷。

去年9月，隨著營運規模的再一步擴大，陳昭憲將工廠從燕巢遷至岡山區的新廠房，現在他不僅經營冷泡茶，還幫許多異業大廠代工，「昭憲茶業」四字不僅限於茶葉，發展更為多元。

距離過年剩下不到1個月，更保高雄分會春節前夕訪視陳昭憲的工廠，他還好奇問了高雄分會主任吳佩莘「貸款還剩多少期？」聽到今年就能還完剩餘貸款，陳昭憲才感到如釋重負。