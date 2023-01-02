董局長變回董教授 無縫接軌完成跨年任務

高雄市長陳其邁第二任期小內閣僅微調3個局處長，原新聞局長董建宏歸建中興大學，也接下台灣中社社長一職。高雄市跨年活動主辦單位是新聞局，董建宏跨年夜仍在現場協助，與新任新聞局長項賓和合作無間，展現盡責態度。

董建宏今年52歲，是中興大學景觀與遊憩學位學程副教授，董建宏是陳其邁的雄中學弟，兩人私交甚篤。2020年高雄市長補選後，董接到其邁市長電話，鼓勵他加入團隊攜手打拚，董珍惜能回高雄家鄉服務機會，爽快答應學長邀約，就此展開2年4個月新聞局長任期。

雖然在大學教書，董建宏對政治圈不陌生，兩度被民進黨列入不分區立委名單，問他是否懷抱參政夢？董建宏說，他個性不適合選舉，但他會繼續奉獻專業，也在公共領域發揮關懷。

借調到高雄市政府前，董建宏在台灣地理資訊中心任董事長兼總經理，因為已借調2個單位，按照規定必須先歸建，重回董教授身分。董建宏說，在高雄市政府服務2年4個月期間，感受到其邁市長努力想讓高雄更好鬥志，高雄都市景觀有重大改變，城市競爭力也有進步。

董建宏說，他學術領域是都市計畫，進公務體系服務後，能感受到觀察與實務參與存有落差，有了公部門服務經驗，能對公共政策制定與形成有更多理解。