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高雄蓮霧寒害落果嚴重 將提報中央爭取現金救助

中央社／ 高雄2日電

入冬受寒流影響，高雄已有許多農民通報正值採收期的蓮霧落果嚴重，高市府農業局今天表示，已邀農糧署與高雄改良場專家於明天進行勘災確認，並提報中央爭取蓮霧天然災害現金救助。

高雄蓮霧種植面積、產量僅次屏東，入冬受寒流影響，目前正值採收期的蓮霧因為寒流、溫差，在高雄六龜區已接獲許多農民通報造成蓮霧落果嚴重。

立委邱議瑩日前召集農糧署、高雄農改場與當地蓮霧農等人，一起到六龜區果園會勘蓮霧落果情形，並初估高雄蓮霧已達災害標準。

高雄市政府農業局今天對中央社記者表示，截至去年12月30日，高雄市農產業災損累計損失金額達新台幣1369萬9000元，主要受損作物蓮霧的被害面積為69.2公頃，損害程度29%，損失金額1331萬9000元。

農業局指出，因為寒流導致高雄地區蓮霧的寒害損失，農業局已邀農糧署與高雄改良場專家，於明天進行蓮霧寒害勘災確認，後續並將盡速提報中央，爭取蓮霧天然災害現金救助。

據農業局統計，高雄蓮霧種植面積集中在六龜區約351公頃、占85.6%；每年約9、10月到隔年5月，是蓮霧採收期，入冬後寒流造成不少蓮霧受損，區公所持續清查中。

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