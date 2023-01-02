美濃小過年市集最後1天 串連粄條街「這項」必吃

跨年連假，北部持續濕冷，東部也有降雨機會，許多民眾轉往南部度過難得假期。高雄今年首度規畫「跨年跨2次」，昨天元旦在高雄流行音樂中心的幸福式演唱會，現場估有25萬人，也帶動周邊住房、旅遊效益，市區以外的美濃、旗山等地也都搭連假熱，辦理市集，吸引許多民眾前往。

美濃地方創生團隊「米濃聚落」，去年將藝術季結合市集，在美濃水圳兩側舉辦活動，吸引大批人潮湧入窄小行道，阻擋附近居民出入，遭到抗議，團隊在第一時間致歉，並表示日後辦理活動，將以不影響居民為原則。

米濃聚落這次跨年連假，選擇在團隊經營的菸仕物所，向博愛街延伸T字型區域，封街舉辦「美濃小過年市集」，位置也和「粄條街」串連，民眾來到這裡可以有吃有玩，度過一整天。

團隊說，博愛街封路一帶，住戶少，可以避免打擾在地居民，舉辦市集活動讓跨年旅遊人潮可以進到美濃，帶動美濃觀光發展，也讓更多人認識美濃的地方文化價值。

團隊還提供套裝旅遊建議，一早可以到黃蝶翠谷爬山健行，活動身體後，中午到美濃粄條街享用美濃必吃的粄條、花生豆腐、炒水蓮等，午後再至菸仕物所園區逛小過年市集，逛完還可以到美濃湖散步遊花海，體驗完整美濃一日遊。