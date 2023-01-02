麻糬貼圖跨域出擊 聯手屏東店家以新春紅包互換粉絲

跨域合作正流行，屏東經營20年的普普設計公司因設計「只是一顆麻糬」貼圖，意外在網路爆紅；公司最近以貼圖進一步和咕嘰咕嘰早午餐店、永勝5號獨立書店跨域合作，三家不同領域業者以新春紅包互換粉絲、互換本事，盼擴大彼此市場，讓外界看見更多元的屏東實力。

普普設計公司負責人蘇德良是在地屏東人，廣告設計之路走20年，深知在商場打滾須有像麻糬一般的柔軟力，前兩年公司推出line貼圖「只是一顆麻糬」，卻意外爆紅，已累積4萬粉絲；最近和屏東的早午餐店及獨立書店合作，讓麻糬進入不同的市場，同時也讓不同領域的行業吸納麻糬粉絲。

蘇德良說，貼圖市場裡有許多作品都是屏東人的創作，若能跨域結合更多行業，彼此互換粉絲，也以彼此的本事相互支持，屏東的實力一定會愈滾愈大，例如早午餐店擅長美食、獨立書店擅長活動、設計公司以設計貼圖推播，各家在屏東都有一定市場，大家互換粉絲讓更多人認識不一樣的屏東。

咕嘰咕嘰早午餐店在屏東經營15年，高屏地區已有10多家分店，粉絲累計逾兩萬，其中屏東和平店位在勝利星村商圈，品牌總經理陳价斌表示，早午餐成為悠閒生活步調，跨域合作讓更多麻糬或書店的粉絲，認識屏東的早午餐風潮，透過貼圖連結可擴大勝利商圈的影響力。

永勝5號獨立書店在屏東勝利星村創意生活園區內，遊客可以在屏東享受早午餐後，再漫步到勝利星村拜訪書店，以麻糬貼圖為連結，等於為書店打開更開闊市場。