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高史博岡山特展 解析岡山文史美食空軍工商發展脈絡

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
觀眾可在展場一探岡山航太產業。圖／高史博提供
觀眾可在展場一探岡山航太產業。圖／高史博提供

高雄市立歷史博物館推出《展高雄系列：岡好的刻度─岡山特展》，特展以刻度與數字作為引線，解析岡山的文史、美食、空軍、眷村、工商業等發展脈絡。展期到6月4日。

高雄岡山舊稱「竿蓁林」、「阿公店」，300多年前便在文獻記載之中。水陸交會的岡山四通八達，至今仍是周邊地區的行政與商貿中心。岡山區長陳振坤表示，岡山除了「三寶」羊肉、豆瓣醬、蜂蜜，還有工業的發展，看到展品勾起在春雨公司實習以及參與漢翔莒光日的回憶，備感親切。

高雄市文化局副局長林尚瑛表示，曾被岡山民間力量團結而感動，在高雄快速發展的過程中，人文薈萃的岡山，累積深厚的歷史，透過展高雄發掘岡山的文化，展現岡山的人、地、事，邀請民眾走入博物館看見岡山。

高史博岡山特展特別以巨型數字帶出岡山的特色，像是「1920」是岡山現代化的開始，「200」代表超過二百年發展的「籃籗會」，鎖緊世界的「700」間螺絲工廠，超過「30」家的岡山三寶物產店，「10」年培養一位戰鬥機飛官等等，透過數字引導觀眾認識關於岡山的九大主題。

展場特別以文物及影片介紹自1950年代成立以來，外賓參訪不能錯過的「雷虎特技小組」，以及戰爭時期因物資缺乏，空軍士官以飛機餘料製成堅固耐用的「F-86軍刀機製品」，如隨身菸灰盒、空軍錶帶等，都是空軍眷村獨有的記憶。

特展中特別介紹岡山的兩大隱形冠軍「螺絲」與「門鎖」。1949年以春雨公司為始中心，形成全世界最密集的螺絲產業聚落「螺絲窟」；門鎖龍頭台灣福興，為全世界最具規模的門用五金產品專業製造廠，將臺灣產品銷往全世界。觀眾可藉由聆聽「岡醒來工作站」藝術家吳修銘的作品〈岡山聲音博物館〉，感受在地的情境聲音與口述故事。

高史博自2010年高雄市縣市合併後，為展現原高雄縣的多面向文化，規畫「展高雄」系列特展，至今已走訪高雄市22個行政區，以文化行旅的概念，從文史角度出發到各區近況發展，讓大眾對在地有更深刻的認識且鼓勵實地走訪踏查，領略高雄市各區多元的風景。

藉由「空軍大富翁」，讓觀眾更認識戰鬥機飛行員的培訓。圖／高史博提供
藉由「空軍大富翁」，讓觀眾更認識戰鬥機飛行員的培訓。圖／高史博提供
高史博《展高雄系列：岡好的刻度─岡山特展》。圖／高史博提供
高史博《展高雄系列：岡好的刻度─岡山特展》。圖／高史博提供

岡山 高雄市 空軍

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