輕軌大順路段人行環境差 民眾怨：人行道不是給人走的

高雄輕軌去年底通車的C20至C24站間，目前大順路段也如火如荼施工。但民眾指多處人行道殘破不堪，難以步行，對嬰兒車、輪椅族更是不友善。市府回應，目前輕軌營運路段沿線的人行道改善工程經費尚未到位，會爭取適當財源整建，短期會先以修補維持通行。

記者實地走訪去年底通車路段及目前正在施工的大順路段，愛河之心站外的人行道多處坑洞有混凝土修補痕跡，但在用餐時段餐廳外有機車違停，推嬰兒車家長只能走到馬路上。有輪椅族從愛河之心方向往義享天地，因人行道寬度、高度皆不同，也有不少路段遭店家商品阻擋，輪椅族只能全程走馬路，過程中與汽機車爭道。

遊客陳小姐表示，這次跨年帶孩子到高雄玩，高雄大眾運輸日益方便，但在輕軌愛河之心站出站後，要走往義享天地、好市多的路上人行道凹凸不平、寸步難行。

市民柯小姐說，之前曾到C23至C24站間的火鍋店用餐，夜間人行道非常昏暗，邊走邊提醒同伴要注意安全，部分路段寸步難行，「正常人走路就那麼困難了，難以想像輪椅族、嬰兒推車的人該怎麼辦。」有人感嘆，這段人行道根本不是給人走的。

捷運局指出，整體人行環境整建需等到輕軌工程完工後才能施作。在短期應急會先由養工處改善，避免交維衝擊。後續會爭取更多經費，讓輕軌周邊人行環境更好。

市議員張博洋表示，當市府興喜公共腳踏車普及率日益增加、使用人次不斷攀升時，沒有解決的是相關人行環境、單車環境的窘境。市府應藉著輕軌施工期間，同時改善大順路和周邊道路人行環境，才不會讓大眾運輸只做半套，「想像民眾下車後卻沒有好的人行空間可步行，這絕對只會為輕軌減分！」