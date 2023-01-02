會勘金門大橋延伸道路 陳福海：加強東半島發展

金門縣長陳福海利用元旦假期到金門大橋延伸道路現地會勘，指示工務局等單位對道路範圍內私有土地，必須顧及民眾權益，儘速完成用地取得作業，加速東半島發展。

陳福海上任後視察各項縣政，去年12月31日到台北，向中央爭取金門大橋定位為國道，或比照澎湖跨海大橋模式，由中央接管後續的維護管理作業，昨天又到大橋大金端延伸道路現地會勘，期待早日完成道路開闢，促進地方繁榮。

縣府工務處簡報指出，金門大橋延伸道路為都市計畫道路編號2-29號道路，因應金門大橋興建完成後，路網的暢通性，並加強金門東半部發展，而劃設金門大橋延伸段，以慈湖路口為起點，往東延伸至瓊安路與環島西路2段，預定計畫道路寬度21.5公尺，計畫道路全長約830公尺。

工務處長黃儒新說明，縣府正辦理道路範圍用地取得及工程規劃設計作業，完成後可銜接環島西路與瓊安路，可疏解金門大橋車流，也提升整體路網完整，並增進東西半島發展。

陳福海聽取設計單位簡報與地方意見後指示，道路範圍內的私有土地，在配合政府道路開發，要顧及民眾權益，法令許可下要滿足民眾期待，儘速完成用地取得作業。

陪同視察的有金寧鄉長楊忠俊、代表會主席黃文欣、副主席楊水信、代表李俊龍及湖埔村長楊振嵩等人，並提出相關意見與需求。