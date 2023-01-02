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25萬人賞大港花火223秒再加碼 高雄邁入演唱會經濟時代

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
絢爛的大港花火在港都綻放。圖／高雄市政府提供
絢爛的大港花火在港都綻放。圖／高雄市政府提供

「2023高雄跨年—高流幸福式演唱會」，元旦晚上8點在高雄流行音樂中心海風廣場正式登場展開，一直接續到跨夜12點的「大港花火」。高雄市政府估算，參與演唱會和大港花火現場湧入25萬人。帶動高雄的飯店住房率，積極實踐高雄演唱會經濟與夜經濟。

高流幸福式演唱會卡司堅強，林宥嘉壓軸登場，全場尖叫聲一波接著一波。演唱〈天將明〉、〈自然醒〉、〈傻子〉、〈說謊〉後，更加碼一段組曲，群眾意猶未盡頻頻安可，再唱一首〈成全〉滿足大家的心願。

高雄市長陳其邁帶著市政團隊上台，他表示，就是因為跨年很多人告白，想說有人還可能稍微猶豫了一下、後悔，或者是遲疑了一下，所以今晚左右旁邊的，假如還沒有告白趕快告白，再補一次，讓大家都能夠圓滿。台下有觀眾大呼「愛你啦！」主持人黃子佼請市長比個愛心回應，陳其邁從善如流，接著倒數計時，施放絢爛的大港花火。

在倒數聲中美麗的煙火點亮夜空，當紅日劇《初戀》主題曲〈First Love〉同時響起，加上靛藍燈光秀，現場如初戀拍攝場景般浪漫。絕美港景映照著12吋高空煙火，原定施放223秒的大港花火，更加碼延長時間，象徵延伸2023年的幸福。

籌畫雙場跨年活動的副市長史哲表示，五月天正式宣布3月底到4月初，將在高雄世運主場館舉辦大家期待已久的「諾亞方舟10周年特別版」，而且連開四場，讓大家一起在方舟上渡過最狂春假。

今年1到4月，高雄共有9場演唱會將要在高雄各場地開唱。進入疫後時代，陳其邁市長也非常關心、更積極推動城市各面向的疫後振興，同時也希望能夠帶動更多朋友來到高雄消費，高雄也進入演唱會的經濟時代。

林宥嘉壓軸演唱。圖／高雄市政府提供
林宥嘉壓軸演唱。圖／高雄市政府提供
絢爛的大港花火在港都綻放。圖／高雄市政府提供
絢爛的大港花火在港都綻放。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁（左）與副市長史哲（右），推動高雄的演唱會經濟與夜經濟。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁（左）與副市長史哲（右），推動高雄的演唱會經濟與夜經濟。圖／高雄市政府提供
絢爛的大港花火在港都綻放。圖／高雄市政府提供
絢爛的大港花火在港都綻放。圖／高雄市政府提供
主持人黃子佼請市長陳其邁比個愛心回應台下觀眾，陳其邁從善如流。圖／高雄市政府提供
主持人黃子佼請市長陳其邁比個愛心回應台下觀眾，陳其邁從善如流。圖／高雄市政府提供

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