高流幸福式演唱會愛河灣湧進13萬觀眾 等待大港花火

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
2023高雄跨年「高流幸福式演唱會」在高雄流行音樂中心海風廣場舉行，愛河灣周邊湧進看演唱會與大港花火的民眾。圖／高雄流行音樂中心提供
2023高雄跨年「高流幸福式演唱會」在高雄流行音樂中心海風廣場舉行，愛河灣周邊湧進看演唱會與大港花火的民眾。圖／高雄流行音樂中心提供

2023高雄跨年「高流幸福式演唱會」，今晚在高雄流行音樂中心海風廣場舉行，主辦單位統計晚間10點愛河灣周邊看演唱會與大港花火的民眾，已湧進超過13萬人。除了知名藝人輪番上台演唱，大家引頸祈盼半夜12點的絢爛223秒大港花火。

2023高雄跨年史無前例跨年跨兩次，跨滿24小時，昨日首先登場的亞灣未來式演唱會，吸引了31萬觀眾。今晚8點登場的「2023高雄跨年 高流幸福式演唱會」，一大早就有民眾為取得最佳觀賞位置來排隊。

夢幻卡司陣容包括：迷幻歌王林宥嘉、90s首席怪潮玉女蘇慧倫、首位登上日本知名串流頻道THE FIRST TAKE的台灣歌手韋禮安，第33屆金曲獎最佳作詞人得主熊仔、國民姑丈羅時豐、新世代靈魂歌手9m88、破億神曲製造機蕭秉治、空靈系歌手白安、入圍金曲最佳樂團獎的TRASH，以及高雄在地歌手林宗興。

前幾日大港花火試打震撼人心，正式登場時更將有12吋巨型高空煙火登場，煙火綻放時同步搭配當紅日劇《初戀》的主題曲First Love，及浪漫的藍色燈光秀。這場以「幸福」為名的大港花火將足足綻放223秒，象徵2023的分分秒秒都幸福。

2023高雄跨年「高流幸福式演唱會」，歌手韋禮安演出。圖／高雄流行音樂中心提供
2023高雄跨年「高流幸福式演唱會」，歌手韋禮安演出。圖／高雄流行音樂中心提供
2023高雄跨年「高流幸福式演唱會」在高雄流行音樂中心海風廣場舉行，愛河灣周邊湧進看演唱會與大港花火的民眾。圖／高雄流行音樂中心提供
2023高雄跨年「高流幸福式演唱會」在高雄流行音樂中心海風廣場舉行，愛河灣周邊湧進看演唱會與大港花火的民眾。圖／高雄流行音樂中心提供
2023高雄跨年「高流幸福式演唱會」，新世代靈魂歌手9m88演出。圖／高雄流行音樂中心提供
2023高雄跨年「高流幸福式演唱會」，新世代靈魂歌手9m88演出。圖／高雄流行音樂中心提供

演唱會 跨年 高雄流行音樂中心

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