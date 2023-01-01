高流幸福式演唱會愛河灣湧進13萬觀眾 等待大港花火

2023高雄跨年「高流幸福式演唱會」，今晚在高雄流行音樂中心海風廣場舉行，主辦單位統計晚間10點愛河灣周邊看演唱會與大港花火的民眾，已湧進超過13萬人。除了知名藝人輪番上台演唱，大家引頸祈盼半夜12點的絢爛223秒大港花火。

2023高雄跨年史無前例跨年跨兩次，跨滿24小時，昨日首先登場的亞灣未來式演唱會，吸引了31萬觀眾。今晚8點登場的「2023高雄跨年 高流幸福式演唱會」，一大早就有民眾為取得最佳觀賞位置來排隊。

夢幻卡司陣容包括：迷幻歌王林宥嘉、90s首席怪潮玉女蘇慧倫、首位登上日本知名串流頻道THE FIRST TAKE的台灣歌手韋禮安，第33屆金曲獎最佳作詞人得主熊仔、國民姑丈羅時豐、新世代靈魂歌手9m88、破億神曲製造機蕭秉治、空靈系歌手白安、入圍金曲最佳樂團獎的TRASH，以及高雄在地歌手林宗興。