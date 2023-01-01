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影／2023元旦有驚喜 愛河快閃音樂會讓民眾大呼過癮
為迎接2023年，高雄特地推出跨年跨2次活動，今晚的「高流幸福式演唱會」還未開始，下午4點半在愛河灣旁就先出現了動人樂聲。由福爾摩沙管弦樂團發起的2023新年驚喜 -愛河快閃歡樂頌活動，邀約知名阿卡貝拉Fantasia人聲樂團共襄盛舉，現場還有超過40名音樂家演奏多首膾炙人口的經典曲目，讓路過民眾驚喜不已。
這場元旦快閃音樂會由福爾摩沙管弦樂團指揮蔡福桂老師號召超過40位音樂家以及Fantasia人聲樂團團長葉映汝帶領14位阿卡貝拉音樂好手，選在元旦這一天在台灣最美河域愛河前譜出最完美樂章。 首先由阿卡貝拉歌手乘著貢多拉船沿著河灣以天籟美聲為快閃音樂會揭開序幕，短短10多分鐘的快閃驚喜演出，吸引不少民眾佇足聆聽，為愛河灣增添浪漫十足的藝文氣息。
主辦人蔡福桂表示，從事音樂超過30年，大部分的演出場域都是在劇院空間，這次想讓管弦樂團走出劇院，直接把舞台上精湛演出搬到愛河灣旁，這是創舉也很有挑戰性，希望透過不同型態的表演賦予音樂更豐富及多變性，表演者只要願意處處都是舞台，在新年的第一天以歡樂頌的曲目迎向更美好的一年。
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