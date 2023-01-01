元旦迎新落山風藝術季「風湧之南」特技火舞 帶來祝福

屏東落山風藝術季「風湧之南」大劇新年元旦登場，由台灣文博會主題館表演藝術策展統籌陳彥斌導演策畫，集結當代馬戲、特技火舞、音樂舞蹈等，再次以海天為幕、沙灘為舞台，融合地景特色的沉浸式演出，在今年第一場夕照之下為現場民眾帶來新年祝福，迎接美好開始。

「風湧之南」在車城海口港沙灘演出，陣容包括令人驚豔的「即將成真」火舞團、國家級專業雜技表演台灣特技團外，還有神鼓小靈童白濰愷、原住民電音領航家DJ汝妮、島國月琴台語歌姬張雅淳、官將首表演藝術家余竺儒、林智偉、張峻銘、湯攸萱、周庭儀等及魅力小生楊迦恩、全方位表演家徐浩忠等，演出團隊克服落山風，帶來充滿未來風格的演出。

「風湧之南」以探索風的幻境為主軸，由兩位時空旅人從「共生語境」開始講述各種風的故事，帶領觀眾穿梭在沙灘上4組藝術作品間；在「風之籽」進行的是民謠月琴演唱、舞蹈、官將首繞行，接著進入由火舞演繹的風林火山，海口沙灘瞬間火焰沖天光芒四射，震撼眩目的火舞帶來表演的第一波高潮。

串接全場演出的是台灣特技團，帶來踩高蹺的神獸、馬戲舞蹈，最後在藝術作品「山 • 風沙與地底下的龍」上空演出高空特技，現場觀眾彷彿歷經一場由風動、海歌、火舞、巨靈共譜的奇幻預言。