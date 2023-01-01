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元旦迎新落山風藝術季「風湧之南」特技火舞 帶來祝福

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東落山風藝術季「風湧之南」大劇新年元旦登場，在今年第一場夕照之下為現場民眾帶來新年祝福，迎接美好開始。圖／屏東縣府提供
屏東落山風藝術季「風湧之南」大劇新年元旦登場，在今年第一場夕照之下為現場民眾帶來新年祝福，迎接美好開始。圖／屏東縣府提供

屏東落山風藝術季「風湧之南」大劇新年元旦登場，由台灣文博會主題館表演藝術策展統籌陳彥斌導演策畫，集結當代馬戲、特技火舞、音樂舞蹈等，再次以海天為幕、沙灘為舞台，融合地景特色的沉浸式演出，在今年第一場夕照之下為現場民眾帶來新年祝福，迎接美好開始。

「風湧之南」在車城海口港沙灘演出，陣容包括令人驚豔的「即將成真」火舞團、國家級專業雜技表演台灣特技團外，還有神鼓小靈童白濰愷、原住民電音領航家DJ汝妮、島國月琴台語歌姬張雅淳、官將首表演藝術家余竺儒、林智偉、張峻銘、湯攸萱、周庭儀等及魅力小生楊迦恩、全方位表演家徐浩忠等，演出團隊克服落山風，帶來充滿未來風格的演出。

「風湧之南」以探索風的幻境為主軸，由兩位時空旅人從「共生語境」開始講述各種風的故事，帶領觀眾穿梭在沙灘上4組藝術作品間；在「風之籽」進行的是民謠月琴演唱、舞蹈、官將首繞行，接著進入由火舞演繹的風林火山，海口沙灘瞬間火焰沖天光芒四射，震撼眩目的火舞帶來表演的第一波高潮。

串接全場演出的是台灣特技團，帶來踩高蹺的神獸、馬戲舞蹈，最後在藝術作品「山 • 風沙與地底下的龍」上空演出高空特技，現場觀眾彷彿歷經一場由風動、海歌、火舞、巨靈共譜的奇幻預言。

縣府傳播暨國際事務處表示，藝術季基地的海口港，在強勁的落山風下，有著獨特豐富的人文樣貌，藝文演出十分多元，除了二場結合人文與地景的「風詠柴城錄」及「風湧之南」動態演出外，地景藝術作品同樣精彩，集結11位國內外藝術家參與，還特別邀請日本紙花藝術家國吉滿及荷蘭雕塑大師Theo Jansen的仿生獸來台展演，還没來過的朋友要把握時間，藝術季展期到2月5日，新的一年，就從屏東開始。

屏東落山風藝術季「風湧之南」大劇新年元旦登場，在今年第一場夕照之下為現場民眾帶來新年祝福，迎接美好開始。圖／屏東縣府提供
屏東落山風藝術季「風湧之南」大劇新年元旦登場，在今年第一場夕照之下為現場民眾帶來新年祝福，迎接美好開始。圖／屏東縣府提供

沙灘 藝術家 藝術作品 屏東

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