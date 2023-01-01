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退休軍營搖身變共居社區 「服務換宿」為榮家注活力

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
高雄岡山榮譽國民之家近年推動「學生服務換宿」、開放一般民眾申請入住，為榮民社區注入活力。記者林品君／攝影
高雄岡山榮譽國民之家近年推動「學生服務換宿」、開放一般民眾申請入住，為榮民社區注入活力。記者林品君／攝影

國軍退除役官兵輔導委員會近年輔導榮民之家，轉變原先較封閉的榮民居所型態，逐步對外開放，連結社區、跨族群互動，為榮民之家注入活力，也促進社會了解榮民、長者。

高雄岡山榮譽國民之家去年陸續和義守大學、樹德科大簽立合作備忘錄，以青銀共居概念，提出「服務換宿」計畫，學生透過陪伴長輩、帶動團康活動、協助長輩生活起居等，累積服務時數，月達24小時，即能換取榮民之家1個月的免費住宿

岡山榮家副主任李文國說，社區長輩其實很喜歡和年輕人互動，相處過程能感染年輕人的青春與活力，跨世代的對話、互動模式，也能帶給長輩新的刺激，為尋常生活增添趣味。

岡山榮家原先僅供退役榮民居住，因較為封閉、自成一格的生活模式，曾被誤認為是退休軍營。後來陸續有榮民期望成家，2013年始開放榮民家眷入住，再因應退輔會逐步開放榮民生活圈的政策，2017年開放一般民眾申請入住，社區住戶趨於多元，也能活用榮家場地，資源與地方民眾共享。

目前岡山榮家一般民眾住宿比例約為8％，自2017年開放以來，逐漸增加，榮民之家慢慢成為愛好清幽生活的共居社區，不再僅侷限軍事色彩；與學校、公益團體的合作，也為榮家注入活力，長輩有機會接觸不同的體驗。

榮民 岡山 住宿

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