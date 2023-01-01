元旦屏東玉皇宮遶境遊行 縣長周春米祈福屏東向前衝
屏東市玉皇宮今天元旦舉行新年踩街遶境，共出動約100頂神轎，縣長周春米出席，她說，期盼遶境祈福，為屏東帶來祥福，能四時無災、八節有慶，並祝大家新年快樂及兔年行大運。
即將到來的農曆新年生肖屬兔，踩街由兔神領頭遊行，隊伍中除有上百頂神轎及魚、恐龍、海龜、仙鶴等獸神，吸引了許多民眾的目光，爭相拍照。
玉皇宮遶境遊行中午從玉皇宮出發遶境，護佑地方平安順遂、民眾安居樂業，上百頂的神轎和神明遶境隊伍相當長，警方也安排了員警管制路口，並且沿線協助交通指揮。
縣長周春米說，玉皇宮元旦遶境遊行很自律，除遵守相關規定，沿途不燃放鞭炮，並有環保志工隨時清潔，堪稱遶境遊行的典範。疫情期間，呼籲參與民眾要隨時注意身體狀況，勤洗手、戴口罩。
玉皇宮主委陳懿惠說，一般人俗稱的獸神就是四生動物，也就是胎生、卵生、濕生、化生，因釋迦牟尼佛曾轉生為各種動物，動物是有靈性的，有些動物如恐龍雖已滅絕，但靈仍然存在，獸神也會有恐龍等動物，對許多民眾因遊行而受到交通影響，也表達歉意也期盼民眾體諒。
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