獅友獻愛捐贈糖尿病篩檢車 挹注高市偏鄉醫療照護資源

「國際獅子會300-E2區2022-23年度總監蔡照鴻得知偏鄉需求，今天在澄清湖愛心園地捐贈高雄市政府衛生局糖尿病篩檢巡迴服務車」，由衛生局長黃志中出席代表受贈。黃志中感謝國際獅子會300E2區熱心公益的善行，挹注高雄偏遠區糖尿病醫療照護資源。

黃志中表示，高雄市約有28萬糖尿病用藥人口，約有13萬人接受眼底檢查，糖尿病個案容易發生視網膜病變併發症，未及時接受眼底檢查，是成人發生失明最主要的原因。高雄因腹地幅員廣大，尚有14個偏遠行政區無眼科診所可提供眼底檢查，當地糖尿病視力醫療照護資源不足。

國際獅子會300-E2區素來秉持社會服務精神，熱心公益、關懷弱勢，多次在高雄偏遠地區舉辦視力及糖尿病篩檢服務，並提供弱勢民眾配鏡及相關轉介服務。總監蔡照鴻總監規畫捐贈的糖尿病篩檢巡迴車，裝載「糖化血色素快速篩檢系統」及「眼底攝影機」等精密設備，可將檢查儀器載送至當地，提供居民可近性的檢查服務。

黃志中說，糖化血色素快速篩檢系統可提供當地居民糖尿病篩檢服務，眼底攝影儀器除了可提供免散瞳眼底攝影檢查外，並具備AI自動判讀功能，可協助臨床醫師及時發現個案視網膜病變，及早轉介眼科進行治療。