元旦升旗濕冷 陳光復宣布113年起學子自由參加
民國112年澎湖各界元旦升旗典禮，今天在濕冷天氣中舉行，澎湖縣長陳光復不捨學子在低溫下參加，宣布自明年起，元旦升旗時間延後至上午8時30分，各級學校學生可自由參加。
澎湖各界元旦升旗暨慢跑活動，今天上午8時在濕冷的天候下舉行，升旗之前，還首次安排有川劇變臉與街舞等演出，帶動熱情驅走寒意，陳光復也提早趕到現場向參與升旗的民眾問好，元旦追曙光也落空。
陳光復在升旗典禮中表示，昨晚三末日送走跨年夜，今天三首日迎接新的一年，是幾十年才會碰到的一次，在這麼特殊日子裡，祝福國家國運昌隆、風調雨順，祈求疫情過去，恢復正常生活，活絡經濟，帶動澎湖大進步，縣府將以愛心、效率，提供全民最大服務，創造鄉親最大幸福。
由於今天元旦升旗典禮，天氣濕寒，不捨學子們一大早起來參加，陳光復宣布明年元旦升旗時間，延至上午8時30分舉行，除縣府主管外，其餘各機關首長與各級學校學子採自由參加方式，隨後鳴槍起跑，迎接元旦到來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言