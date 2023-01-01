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影／元旦黃埔眷村升旗兼串門子 小小護旗隊超萌吸睛
高雄市眷村黃埔新村今天上午9點也舉行元旦升旗典禮，過去的眷村居民回到這兒一起大聲唱著國歌、看著國旗用冉上升，熱鬧的串門子，眷村又恢復了以前的熱絡。
「梅花梅花滿天下，愈冷愈開花！」高雄市在地創生協會與高雄市鳳山區黃埔眷村文化發展協會，邀大家一起來參加升旗典禮，現場播放愛國歌曲，氣氛熱絡。小朋友組成超可愛的小小護旗隊，保護國旗走進會場，贏得熱烈掌聲，然後在全場國歌聲中，將國旗升上旗桿。
高雄市在地創生協會理事長楊書豪表示，升旗和串門子活動，是要激發新舊融合、精誠團結、互助合作，並強化國家認同；也藉此推動眷村文化在地發展，讓黃埔新村凝聚獨特人情味，迎接新氣象。
立委許智傑與市議員劉德林、鄭安秝，一起來參加升旗典禮。許智傑表示，眷村文化保護與傳承是未竟事業，還需要大家一起努力。
許多黃埔眷村過去的居民，也趁這個機會相聚，一起話家常。升旗典禮結束後，到黃埔新村「以住代護」的巷弄裡逛逛，串串門子迎接新氣象。
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