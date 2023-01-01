聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／天公不作美 龍磐公園寒風冷冽下雨 曙光藏在雲層中
頂著狂烈的落山風，上千人齊聚屏東墾丁龍磐公園迎接2023年曙光，可惜天公不作美，寒風夾著大雨，天空雲層厚，曙光未現身，但仍澆不息民眾熱情心，大家互道新年快樂，迎接嶄新一年。
清晨3點半，曙光專車一班接著一班，載著民眾抵達龍磐公園，民眾一下車直呼「風超大」，家長趕緊牽著孩子，備足暖暖包，有的穿著雨衣防寒，也有民眾轉備好野餐墊，坐在龍磐公園草地上。
從彰化來的張姓民眾一家三人，昨晚間10點臨時起意，一路往南來到墾丁龍磐公園迎曙光，雖然今下著雨，沒有看到曙光，「有點失望」，但也是超難忘的體驗。6歲張小弟說，被風吹的走不動；也有從親子凌晨從高雄出發，夜宿車上，就是為目睹曙光現身。
「2023新年快樂」，來自台中林小姐說，昨晚下班後搭火車到屏東，開車跟朋友會合到墾丁迎曙光，雖然天氣不好，但熱情還是有的。嘉義來的陳先生跟兩個朋友家庭帶著小孩們兩天一夜遊屏東，昨天先到海生館，今天凌晨三點出發，雖然天氣不好，沒有辦法預料，陳先生說，新的一年抱持著樂觀的心面對；也有今年大四畢業生，特別穿學士服來迎曙光，為大學生活留下不同的回憶。
2023年本道平地第一道曙光在屏東恆春龍坑6點35分6秒。龍磐草原是全台唯一能同時看見巴士海峽、太平洋與台灣海峽的壯麗汪洋，但今天天氣不好，雲層厚，6點多時還突然下起大雨，但仍澆不熄民眾的心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言