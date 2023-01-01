快訊

金正恩談新年新政策：大量製造戰術核武、增加核彈頭數量

1800億「全民共享」 發現金或發券？ 不排除任何可能

不斷更新／元旦連假第2天 國道將湧北返車潮 避開14地雷路段

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／天公不作美 龍磐公園寒風冷冽下雨 曙光藏在雲層中

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2023新年快樂， 墾丁龍磐公園迎曙光，今天天公不作美，寒風冷冽下著雨，仍澆不息民眾熱情的心。記者劉星君／攝影
2023新年快樂， 墾丁龍磐公園迎曙光，今天天公不作美，寒風冷冽下著雨，仍澆不息民眾熱情的心。記者劉星君／攝影

頂著狂烈的落山風，上千人齊聚屏東墾丁龍磐公園迎接2023年曙光，可惜天公不作美，寒風夾著大雨，天空雲層厚，曙光未現身，但仍澆不息民眾熱情心，大家互道新年快樂，迎接嶄新一年。

清晨3點半，曙光專車一班接著一班，載著民眾抵達龍磐公園，民眾一下車直呼「風超大」，家長趕緊牽著孩子，備足暖暖包，有的穿著雨衣防寒，也有民眾轉備好野餐墊，坐在龍磐公園草地上。

從彰化來的張姓民眾一家三人，昨晚間10點臨時起意，一路往南來到墾丁龍磐公園迎曙光，雖然今下著雨，沒有看到曙光，「有點失望」，但也是超難忘的體驗。6歲張小弟說，被風吹的走不動；也有從親子凌晨從高雄出發，夜宿車上，就是為目睹曙光現身。

「2023新年快樂」，來自台中林小姐說，昨晚下班後搭火車到屏東，開車跟朋友會合到墾丁迎曙光，雖然天氣不好，但熱情還是有的。嘉義來的陳先生跟兩個朋友家庭帶著小孩們兩天一夜遊屏東，昨天先到海生館，今天凌晨三點出發，雖然天氣不好，沒有辦法預料，陳先生說，新的一年抱持著樂觀的心面對；也有今年大四畢業生，特別穿學士服來迎曙光，為大學生活留下不同的回憶。

2023年本道平地第一道曙光在屏東恆春龍坑6點35分6秒。龍磐草原是全台唯一能同時看見巴士海峽、太平洋與台灣海峽的壯麗汪洋，但今天天氣不好，雲層厚，6點多時還突然下起大雨，但仍澆不熄民眾的心。

2023新年快樂， 墾丁龍磐公園迎曙光，今天天公不作美，寒風冷冽下著雨，仍澆不息民眾熱情的心。記者劉星君／攝影
2023新年快樂， 墾丁龍磐公園迎曙光，今天天公不作美，寒風冷冽下著雨，仍澆不息民眾熱情的心。記者劉星君／攝影
2023新年快樂， 墾丁龍磐公園迎曙光，今天天公不作美，寒風冷冽下著雨，今年大四畢業生特別穿著學士服跟家人一起來迎曙光。記者劉星君／攝影
2023新年快樂， 墾丁龍磐公園迎曙光，今天天公不作美，寒風冷冽下著雨，今年大四畢業生特別穿著學士服跟家人一起來迎曙光。記者劉星君／攝影
2023新年快樂， 墾丁龍磐公園迎曙光，今天天公不作美，寒風冷冽下著雨，仍澆不息民眾熱情的心。記者劉星君／攝影
2023新年快樂， 墾丁龍磐公園迎曙光，今天天公不作美，寒風冷冽下著雨，仍澆不息民眾熱情的心。記者劉星君／攝影

屏東 墾丁

延伸閱讀

2023半導體業上半年去庫存 下半年迎曙光？

影／基隆跨年晚會寒風大雨澆不熄熱情 男脫上衣嗨翻天

2023元旦來這裡賞楓迎曙光 大雪山、東勢林場滿山楓紅

影／連假首日屏南爆出遊車潮 台1線枋寮段調撥車道紓解

相關新聞

菊島變好萌 澎湖小丑魚海葵城堡 美照拍不停

哇！尖叫聲！澎湖最新必拍粉紅夢幻景點「丑丑館」太可愛，就在澎湖遊客中心旁，不受東北季風的頑皮打擾，於海葵城堡內盡情悠遊海洋世界，近距離與小丑魚尼莫互動，認識20種以上丑丑魚生態，還有手作DIY創意體驗，販售獨家海葡萄系列保養品、伴手禮專區以及人氣餐飲，好吃又好玩、美照拍不停，讓菊島四季遊都好萌！

義大999秒焰火人潮持續湧入 民眾中午12點就到場卡位

義大世界跨年從早high到晚，因應雙人999元套票優惠，白天樂園即湧入人潮，還有購物廣場歡慶12周年，找來外國舞者大秀舞...

影／天公不作美 龍磐公園寒風冷冽下雨 曙光藏在雲層中

頂著狂烈的落山風，上千人齊聚屏東墾丁龍磐公園迎接2023年曙光，可惜天公不作美，寒風夾著大雨，天空雲層厚，曙光未現身，但...

太麻里曙光23摃 浪漫求婚成功 強風細雨中滿滿祝福

元旦迎接2023年第1道曙光，台東太麻里鄉曙光園區今天聚集上千人，但天候不佳、雲層太厚又下雨，曙光再次「槓龜」，這也是2...

高雄首座客語幼兒園 拚3月開園

高雄市政府利用客家文化園區文物館1樓空間，籌辦高雄首家「客語沉浸非營利幼兒園」，預計招收60名3至6歲幼兒，目前正做室內...

屏東縣新科議員／張利惠 要提升原鄉教育

屏東縣三地門鄉62歲張利惠有3任鄉民代表資歷，成功轉戰縣議員，來自青葉部落的她，是三地門鄉10個部落中唯一魯凱族，致力協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。