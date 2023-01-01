影／天公不作美 龍磐公園寒風冷冽下雨 曙光藏在雲層中

頂著狂烈的落山風，上千人齊聚屏東墾丁龍磐公園迎接2023年曙光，可惜天公不作美，寒風夾著大雨，天空雲層厚，曙光未現身，但仍澆不息民眾熱情心，大家互道新年快樂，迎接嶄新一年。

清晨3點半，曙光專車一班接著一班，載著民眾抵達龍磐公園，民眾一下車直呼「風超大」，家長趕緊牽著孩子，備足暖暖包，有的穿著雨衣防寒，也有民眾轉備好野餐墊，坐在龍磐公園草地上。

從彰化來的張姓民眾一家三人，昨晚間10點臨時起意，一路往南來到墾丁龍磐公園迎曙光，雖然今下著雨，沒有看到曙光，「有點失望」，但也是超難忘的體驗。6歲張小弟說，被風吹的走不動；也有從親子凌晨從高雄出發，夜宿車上，就是為目睹曙光現身。

「2023新年快樂」，來自台中林小姐說，昨晚下班後搭火車到屏東，開車跟朋友會合到墾丁迎曙光，雖然天氣不好，但熱情還是有的。嘉義來的陳先生跟兩個朋友家庭帶著小孩們兩天一夜遊屏東，昨天先到海生館，今天凌晨三點出發，雖然天氣不好，沒有辦法預料，陳先生說，新的一年抱持著樂觀的心面對；也有今年大四畢業生，特別穿學士服來迎曙光，為大學生活留下不同的回憶。