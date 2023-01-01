聽新聞
test
0:00 / 0:00
太麻里曙光23摃 浪漫求婚成功 強風細雨中滿滿祝福
元旦迎接2023年第1道曙光，台東太麻里鄉曙光園區今天聚集上千人，但天候不佳、雲層太厚又下雨，曙光再次「槓龜」，這也是2000年來連23槓，遊客雖失望仍開心迎新年，還有情侶在眾人見證之下求婚，浪漫百分百。
氣象局日前分析2023年元旦迎曙光機率，指元旦當天受東北季風影響，北、東部有短暫雨，因此想看曙光機會不大，預測太麻里曙光觀景平台曙光出現時間為6點11分。
「我已經23年沒迎到曙光了！」太麻里劉姓鄉民表示，每年來曙光園區都沒看到曙光，僅一年有看到些許陽光從雲層露臉；來自竹北的楊小姐說，昨參加跨年活動後，就到太麻里海邊，雖然沒看到曙光，和朋友們聚在一起慶新年就很開心。
來自高雄的職業軍人王豪鵬，今天帶著女友蘇亭蓉到太麻里迎曙光，王豪鵬並在眾人見證之下站上舞台向亭蓉求婚，當亭蓉回答「我願意」，現場立即響起滿滿掌聲與祝福，主持人也不住稱讚「好浪漫喔！」
台東南迴太麻里鄉曙光園區，因當年全球迎接21世紀，在這片海灘上舉辦的千禧迎曙光音樂會，同時與25個國家連線轉播，成為注目焦點。鄉公所因此每年都舉辦跨年迎曙光活動，吸引來自全國各地遊客前來朝聖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言