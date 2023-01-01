太麻里曙光23摃 浪漫求婚成功 強風細雨中滿滿祝福

元旦迎接2023年第1道曙光，台東太麻里鄉曙光園區今天聚集上千人，但天候不佳、雲層太厚又下雨，曙光再次「槓龜」，這也是2000年來連23槓，遊客雖失望仍開心迎新年，還有情侶在眾人見證之下求婚，浪漫百分百。

氣象局日前分析2023年元旦迎曙光機率，指元旦當天受東北季風影響，北、東部有短暫雨，因此想看曙光機會不大，預測太麻里曙光觀景平台曙光出現時間為6點11分。

「我已經23年沒迎到曙光了！」太麻里劉姓鄉民表示，每年來曙光園區都沒看到曙光，僅一年有看到些許陽光從雲層露臉；來自竹北的楊小姐說，昨參加跨年活動後，就到太麻里海邊，雖然沒看到曙光，和朋友們聚在一起慶新年就很開心。

來自高雄的職業軍人王豪鵬，今天帶著女友蘇亭蓉到太麻里迎曙光，王豪鵬並在眾人見證之下站上舞台向亭蓉求婚，當亭蓉回答「我願意」，現場立即響起滿滿掌聲與祝福，主持人也不住稱讚「好浪漫喔！」